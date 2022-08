Recidivista Marek Vadel (39), jenž z borské věznice v Plzni v dopisech vyhrožoval, že chemickou bombou otráví vodu pro šest měst a zemřou tak desítky tisíc lidí, stráví za mřížemi pět let. Definitivně o tom rozhodl Nejvyšší soud, který zamítl Vadelovo dovolání. Vyplývá to z databáze NS.

Vadel byl od mládí opakovaně soudně trestán, a to i pro závažnou kriminalitu. Odsouzen byl mimo jiné za znásilnění, na svobodu měl vyjít v roce 2029. Nechtělo se mu ale čekat, a tak se v roce 2020 rozhodl z vězení dostat a získat navíc miliony. Předstíral, že si ho vybrali „ve jménu Alláha“ radikální islamisté coby svého prostředníka. Právě jemu měla být předána částka 10 milionů korun, 25 tisíc a automobil, což požadovali džihádisté po státu, spolu s propuštěním vybraných vězňů.

V dopisech adresovaných sobě, ministerstvu spravedlnosti, policii a regionální televizi, se snažil předstírat, že je cizinec. Vyděračské dopisy psal pomoci pravítka hůlkovým písmem a s pravopisnými chybami.

U plzeňského krajského soudu obžalovaný tvrdil, že v době psaní dopisů byl ve špatném psychickém stavu, protože se dozvěděl, že jeho manželku fyzicky napadá její partner. Další ranou pak pro něj prý bylo, když ho kontaktoval přítel pěstounky jeho syna s tím, že mu bude zamezen styk s dítětem. „Mrzí mě to,“ řekl soudu. Dodal, že co se týče otrávení vody, tak se inspiroval epizodou seriálu Kobra 11. Tvrdil, že deset milionů korun by vrátil, jen 25 tisíc by si nechal na provoz auta.

Plzeňský soud poslal Vadela na pět let do věznice se zvýšenou ostrahou. Odvolal se, ale Vrchní soud Praha jeho odvolání zamítl. Zkusil tedy dovolání k Nejvyššímu soudu. V něm Vadel například uváděl, že svým jednáním nezpůsobil žádnou reálnou hrozbu, žádný teroristický čin ve skutečnosti nepřipravoval a dopisy psal v pohnutí mysli. NS ale dovolání zamítl. „Trestné je zde samotné vyhrožování, které je způsobilé vzbudit důvodnou obavu, že zlo, kterým pachatel hrozí, je reálné a může být uskutečněno,“ stojí v usnesení.