Vše začalo již v dubnu 2019 tím, že 12letý školák spolu se svými kamarády v rámci velikonočních tradic řehtali na vsi a zastavili se i u domu V. B., jehož jméno ze zákona nelze uvést. Muž zareagoval nepochopitelně. Chlapce napadl, hodil ho na zem a poté jej nejméně desetkrát uhodil pěstí do obličeje, přičemž ho druhou rukou držel za vlasy. Nechal toho, až když viděl souseda, jenž šel zbitému a zraněnému dítěti na pomoc. Na V. B. byla ke klatovskému soudu podána obžaloba, ale v listopadu 2019 bylo jeho trestní stíhání podmíněně zastaveno na zkušební dobu sedmi měsíců.

Ještě předtím ale měla přijít odplata od chlapcova otce a jeho kamarádů. Podle obžaloby se trestná výprava uskutečnila v květnu 2019 po druhé hodině ráno po oslavě narozenin jednoho ze členů party. Muži V. B. bušili na dveře a když jim otevřel, vtrhli dovnitř. „V. B. povalili na zem a opakovaně jej Hadrava a Šilhavý udeřili pěstmi do obličeje a požadovali po něm, ať on a poškozená M. A. stáhnou nebo pozmění svou výpověď, kterou podali v trestním řízení, kde se měli hanlivě vyjádřit k nezletilým dětem Hadravy a Šilhavého a pošpinit tak jejich pověst. Hadrava říkal, že pokud tak neučiní, že je oba zabije,“ uvedla v obžalobě Brázdová. Doplnila, že pak se přidal i Kroupa, který rovněž opakovaně V. B. udeřil pěstí a několikrát kopl. Hadrava měl poté podle obžaloby vyhrožovat, že V. B. uřízne hlavu a přikládat mu ke krku motorovou pilu. „Pak požádal Šilhavého, Vávru a Kroupu, aby poškozenému šlápli na hlavu, ať se ta kur.. kouká,“ uvedla Brázdová. Doplnila, že pak skupina vyhrožovala použitím pily i M. A. „Poté odtáhli bezvládného poškozeného z domu, kde jej našla policejní hlídka PČR. Svým jednáním mu způsobili zranění krční páteře, hlavy a hrudníku. U obou poškozených se v důsledku jednání obžalovaných rozvinula posttraumatická stresová porucha,“ uzavřela Brázdová s tím, že později měl Hadrava na návsi M. A. ještě jednou vyhrožovat, že pokud bude na policii ve věci jeho syna vypovídat, že ji zabije. Ženu tak vyděsil, že na výslech skutečně nejela.

Zdroj: Milan Kilián

Podle čtveřice kamarádů se ale vše odehrálo jinak, než je uvedeno v obžalobě. Všichni čtyři popřeli, že by byli uvnitř v domě nebo že by na místě činu viděli motorovou pilu. „Nesl jsem si ji z oslavy domů, ale než jsem na V. B. zabouchal, tak jsem ji odložil. On otevřel, dohadovali jsme se. Pak přišel Láďa, chytili se, spadli na zem. Když se zvedli, dal jsem V. B. tři rány pěstí. To je vše,“ řekl Hadrava. Dodal, že druhý skutek zcela popírá. „Já jsem taky nikomu nevyhrožoval, jejich práh jsem nikdy nepřekročil,“ tvrdil Šilhavý, který nabídl páru coby odškodné sto tisíc korun, ale oni peníze nakonec nepřijali. Vinu odmítli i zbylí dva obžalovaní. „Jsou to lži,“ prohlásil např. Vávra.

Líčení bylo odročeno na únor, kdy byly nařízeny hned čtyři jednací dny. Dokazování bude totiž velmi rozsáhlé, kromě obou poškozených chtějí obžaloba či obhajoba slyšet tři soudní znalce, starostu obce, zasahující policisty a cca dvacítku svědků.

Za vydírání a další trestné činy hrozí obžalovaným až 12letý pobyt za mřížemi, státní zástupkyně pro ně v obžalobě navrhla tresty na 5 až 6 let. Kromě toho poškození požadují odškodné v částce přesahující jeden milion korun a zdravotní pojišťovna žádá 134 tisíc korun.