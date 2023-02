Neštěstí se stalo vloni 11. ledna dopoledne v obytné zóně v Plzni. „V ulici Dolní došlo ke střetu dodávky, řízené mužem narozeným v roce 1961, se ženou, ročník 1945. Alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou. Ženu si převzala do péče zdravotnická záchranná služby,“ informovala tehdy policejní mluvčí Michaela Raindlová. Žena byla se zraněním nohy, kde měla poměrně velkou ránu a přeťatou žílu, převezena do Fakultní nemocnice Plzeň. Tam byla operována a hospitalizována do 20. ledna. Jenže kvůli komplikovanému hojení se musela po pár dnech na nemocniční lůžko vrátit a absolvovala celkem pět operací, kdy jí byla mimo jiné odstraňována odumřelá tkáň. Ve druhé polovině února byla opět propuštěna domů, ale v březnu znovu putovala do nemocnice. Tehdy jí byla zjištěna oboustranná plicní embolie a onemocnění Covid-19. Embolie vedla k srdečnímu selhání a ženinu úmrtí. Podle odborníků nastala smrt v přímé souvislosti s dopravní nehodou.

Za střet může podle obžaloby právě řidič známé zásilkové společnosti, který měl v obytné zóně dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, jež nesměl ohrozit. Naopak chodkyně, ač byla na silnici, nepochybila, na komunikaci se totiž pohybovat mohla, jelikož v místě není chodník a jde o obytnou zónu.

Jedna ze svědkyň řekla policistům, že řidič couval velice rychle. Snažila se na něj křičet, ať zastaví, ale marně, ženu srazil.

Řidič, který teď bude muset vše vysvětlovat u plzeňského městského soudu, před nímž stane poprvé, naopak tvrdil, že udělal vše pro to, aby bylo jeho couvání bezpečné, víc podle svého názoru udělat nemohl. Byla to podle něj nešťastná náhoda.

Za usmrcení z nedbalosti může být potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let, nepodmíněné tresty ale za smrtelné nehody padají v regionu jen zcela výjimečně.

