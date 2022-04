Hned v pondělí 4. dubna pak policisté zadrželi dva recidivisty s velmi bohatou kriminální minulostí násilného i majetkového charakteru. Druhý den na to je obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupeže a hrozí jim až desetiletý pobyt za mřížemi. Podali i podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. „Padesátiletý muž už byl poslán do výkonu trestu odnětí svobody za předchozí trestnou činnost, jeho o pět let mladší spolupachatel je stíhaný na svobodě,“ poznamenala policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Zdroj: Youtube

V Losiné u Plzně někdo ukradl šest stromů. Zbyly po nich jen pařezy