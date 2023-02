Hořet tehdy začalo podle informací Deníku od adventního věnce, záchranka z místa odvezla mladý pár i jejich malou dcerušku, ale naštěstí nešlo o nic vážného. Z domu bylo evakuováno celkem šest lidí, škoda byla předběžně vyčíslena na 700 tisíc korun.

Na stejnou částku rodina vypsala sbírku na internetové platformě Donio. „19. 12. 2022 jsme zažili nejhorší noc v životě, kdy se ocitl náš byt v plamenech. Probudil nás pláč naší dcery, kdy už se šířily plameny z obývacího pokoje do ostatních místností. Z bytu jsme si stihli odnést jen to nejdůležitější – nás tři a dvě zvířata. Kromě oblečení, co jsme měli na sobě, jsme přišli během chvíle úplně o vše a se smutkem v očích pozorovali, jak nám požár bere vše (od vybavení bytu, osobních věcí včetně peněženky, mobilu, dioptrických brýlí až po potřeby pro miminko),“ popsal tam otec rodiny. Sbírka již byla ukončena. Přispěla téměř tisícovka dárců, vybrat se podařilo 453 tisíc korun.

Po požáru skončilo v nemocnici i miminko. Hasiči navíc zachraňovali užovku