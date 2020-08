„Mohu potvrdit, že nyní byla ke klatovskému okresnímu soudu podána obžaloba pro usmrcení z nedbalosti. Obžalovaný může být potrestán odnětím svobody až na šest let,“ řekla Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.

Neštěstí se stalo vloni 4. srpna. Václav K. jel s VW Polo od Dolní Lhoty a na křižovatce s hlavním tahem z Klatov na Nýrsko chtěl odbočit doleva směrem na Klatovy. Podle policejního vyšetřování a znaleckých posudků ale udělal zásadní chybu. „Nedal přednost v jízdě vozidlu jedoucímu po hlavní komunikaci,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie. Doplnila, že s VW se střetla Honda Civic, která se poté dostala do smyku a přejela do protisměru, kde se srazila s Dacií Logan. Zatímco osádce VW se nic nestalo, pro mladý pár z hondy byl střet osudný. Šestadvacetiletá dívka z Klatovska zemřela na místě, její stejně starý partner krátce po převozu do nemocnice. Plzeňané z dacie, muž ročník 1960 a žena ročník 1962, byli se středně těžkými zraněními převezeni do Klatovské nemocnice.

Podle znaleckého posudku jel řidič hondy sice trochu rychleji, než povolenou devadesátkou, ale střetu by neměl šanci zabránit, ani kdyby dodržel předepsanou rychlost. Polo mu vjelo totiž přímo do cesty.