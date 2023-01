Josef K., který má velmi bohatou trestní minulost, když byl podle informací Deníku odsouzen dokonce za účast na vraždě, uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu a vyvázl tak se šestiletým pobytem za mřížemi.

Vše začalo už před více než pěti lety. V přesně nezjištěných dnech od září 2017 do září 2019 a poté v období letních prázdnin v letech 2020 a 2021 se záměrem se sexuálně uspokojit na holčičce, narozené v roce 2012, jejíž věk znal, ji přes její slovně vyjádřený nesouhlas svlékl do naha, osahával ji na přirození, masturboval před ní až do výronu semene a prováděl další sexuální praktiky včetně toho, že jí do pochvy a řitního otvoru zasouval penis, i když ji to bolelo. „Zneužil toho, že ho jako dospělého byla holčička zvyklá poslouchat a vzhledem ke svému věku se mu nebyla schopna ubránit,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl.

Oběťmi staříkova sexuálního chtíče se staly i další dvě pravnučky, narozené v letech 2005 a 2006. Před mladší z nich také masturboval až do výronu semene, osahával ji a prováděl další praktiky, obdobné jako u předchozí pravnučky. A to přesto, že mu říkala, že to nechce. Vzhledem ke svému věku se ale nebyla schopna bránit jinak než slovně. Třetí z dívek „jen“ zasouval jazyk do úst.

„Všeho moc lituji a omlouvám se,“ pronesl ve čtvrtek před Krajským soudem v Plzni František K., jehož jméno ani tvář nesmí redakce zveřejnit kvůli ochraně obětí. Hrozilo mu až 12 let kriminálu, ale i díky poměrně vysokému věku vyvázl s polovičním trestem, na němž se dohodl se státním zástupcem. Senát v čele se soudcem Janem Špetou dohodu schválil. Všichni se vzdali práva odvolání, a tak verdikt nabyl právní moci a Josef K. byl hned ve čtvrtek převeden z vazby do výkonu trestu. Šest let si odpyká ve věznici s ostrahou.

