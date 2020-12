Mladší z mužů přežil jen díky rychlé operaci. Případ nyní začal projednávat Krajský soud v Plzni, Belšánovi hrozí za pokus vraždy až osmnáct let vězení.

Oba muži během silvestrovského dne a noci značně popíjeli. Belšán měl podle svého vyjádření cca 10 piv a sedm velkých rumů, Roman C. pil totéž, ale vypil toho o trochu méně. I tak měl bezmála dvě promile. Když se nad ránem vydali domů, náhodou se setkali na ulici. Přestože se neznali, slovo dalo slovo a Roman C. pozval nového kamaráda k sobě domů. Pustil muziku, rozlil pivo a víno. Povídali si, Belšán si ještě zakouřil marihuanu. Pak ale pohoda rychle skončila.

„Řekl, že dělal bojový sport a ukáže mi chvat. Zkroutil mi ruku a svalil mě na postel. Pak mi zasadil pěstí několik ran do obličeje,“ líčil Roman C. Dodal, že útočníka odhodil a sám ho několikrát udeřil. Pak dal zakrvácený potah do pračky a šel na chodbu. Požádal sousedku, ať zavolá policii, a na Belšána křičel, ať odejde. Ten ale neposlechl, tak se vrátil zpět do bytu. „Dostal jsem ránu litinovou pánvičkou do hlavy, až jsem byl otřesený. Pak mě bodl do hrudníku. Pamatuji si, že řekl něco ve smyslu „teď jsi mrtvej“. Poté se mi zatmělo a probral jsem se až v mezipatře v kaluži krve,“ popsal Roman C., který byl v minulosti už třináctkrát soudně trestán.

Dodnes se necítí dobře

Belšán, jenž naopak stojí před soudem poprvé, tvrdil, že si z osudného rána toho moc nepamatuje. Podle něj ke konfliktu došlo proto, že se před ním Roman C. svlékal a dělal mu sexuální návrhy. „To se mi nelíbilo. Strkali jsme se, on mně dal několik úderů pěstí a pak mě praštil něčím z linky do hlavy. Já také chytil do ruky něco na lince a ohnal se po něm. Teď už vím, že to byl nůž,“ řekl Belšán.

„Žádné sexuální nabídky jsem mu nedával, jsem na ženské a tohle obvinění mě uráží,“ reagoval Roman C. Jedna z ran nožem byla podle soudního znalce Miroslava Dvořáka velmi vážná, způsobila mu pneumotorax. Byl přímo ohrožen na životě. Roman C. absolvoval tři operace, dodnes se podle svých slov necítí dobře a není schopen chodit do práce. Léčí se u psychiatra.

Na rozsudek si obžalovaný musí počkat, líčení bylo odročeno. Státní zástupkyně Věra Brázdová v obžalobě navrhla, aby mu byl uložen trest odnětí svobody ve výměře 8,5 až 9 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Poškozený po něm navíc požaduje téměř 1,5 milionu korun za bolestné a další újmy.