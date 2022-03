I když dobře věděl, že na pozemek o rozloze 384 m2 je vydán exekuční příkaz, prodal ho, a to dokonce hned třem zájemcům. Přišel si tak na bezmála dva miliony korun. Jenže poškození se obrátili na policii a teď je již jasné, že muž skončí před soudem. „Tento týden byla podána obžaloba pro zločin podvodu,“ potvrdila Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.

Martin H. věděl, že je na pozemek exekuční příkaz vydán už od roku 2018 a on tak s ním v žádném případě nemůže disponovat. I tak ho nabízel v roce 2020 k prodeji na různých internetových serverech a na sociálních sítích. Všem zájemcům tvrdil, že poptávka je veliká a oni se musejí rychle rozhodnout, poslat zálohu a co nejdřív uhradit kupní cenu nebo minimálně její část. Přiměl je tak k velice rychlým platbám. Až poté dotyční zjistili, že naletěli. „Podvedl tři poškozené, všechny z Klatovska. První žena mu zaslala zálohu a dva doplatky, celkem 574 080 korun. Když zjistila, že na pozemek je vydána exekuce, tvrdil jí, že jde jen o zabezpečení majetku z jeho strany. Pak s ní přestal komunikovat úplně. Obdobné to bylo s dalšími dvěma zájemci, z nichž shodně vylákal částku 650 000 korun,“ popsal zdroj obeznámený s případem.

Celková výše škody se tak vyšplhala na bezmála dva miliony, za podvod může být muž soudem potrestán až osmi lety vězení. Nebude to poprvé, co usedne na lavici obžalovaných, v rejstříku trestů už má dva záznamy. Druhý z trestů mu byl uložen nedávno, v prosinci 2020 dostal podmínku za křivé obvinění. Známého klatovského advokáta totiž v dopise zaslaném na státní zastupitelství obvinil z podvodného jednání při vypořádání společného jmění manželů. Jenže policejní šetření ukázalo, že právník konal v souladu se zákonem, a tak na lavici obžalovaných neusedl on, nýbrž Martin H. Byl potrestán a nepomohlo mu ani odvolání ke krajskému soudu. Nyní ho navíc podle informací Deníku vyšetřuje policie kvůli podezření ze zpronevěry, ale zde žádné obvinění ještě nepadlo.