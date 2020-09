Detailně popsal, jak parta fungovala, a i díky němu vyšetřovatelé usvědčili některé členy. Vysloužil si tak status spolupracujícího obviněného, což by mu zajistilo výrazně nižší trest. Jenže pak Tumanik zmizel a o výsadní postavení přišel. Teď ho Krajský soud Plzeň odsoudil jako uprchlého a dostal po šéfovi gangu druhý nejvyšší trest – 5,5 roku vězení.

Gang, vedený podle spisu Viktarem Nekrashevichem (40), byl výborně organizovaný. „Ze začátku jsme trénovali. Nekrashevich nás učil, jak prořezávat plachty u kamionů, ale nic jsme z nich nekradli,“ popsal jeden z obžalovaných, Yaroslav Protovchanskiy.

S pácháním trestné činnosti začala skupina až později, když přijela blíže neurčená parta Bělorusů. Přivezli i upravený kamion, který měl otvor v podlaze. V něm lup ukrývali. Gang podle obžaloby vykrádal u čerpacích stanic kamiony, a to nejen v západních Čechách, ale i jinde po republice, dokonce i v zahraničí. Například na Svaté Kateřině odcizila parta z kamionu cigarety za 11 milionů Kč. Prodala je v Německu. Kradli i elektroniku, parfémy a další zboží.

Nekrashevich již dříve dostal sedmiletý nepodmíněný trest, Stanislav Gaponenkov tři roky vězení a Protovchanskiy, který byl v akci jen dvakrát, podmínku. Více lidí v Plzni souzeno nebylo, identita Bělorusů není známa.

Teď měl stanout před soudem Tumanik, jehož případ byl vyloučen k samostatnému projednání, neboť se přes slib nedostavoval na jednání krajského soudu. Je neznámo kde. Není vyloučeno, že si to s ním gang vyřídil, ale podle soudu je pravděpodobné, že utekl do Ruska, proto soud podal žádost o jeho vydání. „Rozhodli jsme, že se bude konat řízení proti uprchlému. Ruská federace oznámila, že nevědí, kde je, nevypátrali nám jeho pobyt,“ řekl Deníku před začátkem líčení soudce Jan Špeta. Ten Tumanika uznal vinným z účasti na třech akcích, při nichž celková hodnota ukradených věcí činila bezmála 40 milionů korun, a poslal ho na 5,5 roku do věznice s ostrahou.