„Po zastavení na místě ucítili naftu a s podezřením, že by mohlo jít o zloděje, zavolali na tísňovou linku. Hlídka na místě zadržela dva muže ve věku 52 a 44 let,“ uvedla k případu policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Policisté si také všimli, že od vozidla vedou další stopy, což v nich vzbudilo podezření, že by mohlo být pachatelů více a přivolali kolegu se služebním psem Bondem. Čtyřnohý parťák po krátké chvíli avizoval dalšího muže nedaleko ve křoví. „Podezřelá osoba na opakované výzvy k opuštění úkrytu nereagovala, a proto policista použil služebního psa. Toho se pachatel už zalekl a úněšovským policistům se raději vzdal,“ pokračovala Jelínková.

Pachatelé se do areálu vydali s dvanácti kanystry, které naplnili, do svého vozu jich stačili přenést šest, pak už je zadrželi policisté. Všichni tři už byli obviněni z krádeže a vzhledem k tomu, že čin spáchali v době nouzového stavu, hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.