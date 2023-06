Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 40letého muže, který se na přelomu loňského a letošního roku vloupal na různých místech Plzně do několika vozidel, různých objektů, sklepních prostor nebo podzemních garáží. Z posledního ze série vloupání ho odvážel taxík.

„Obviněný muž od poloviny prosince loňského roku do konce ledna letošního roku spáchal celkem 16 skutků a způsobil škodu přes 250 tisíc korun. V některých případech se vloupal do vozidla nebo do sklepních prostor a nic neodcizil. Způsobil ovšem velkou škodu například poškozením dveří,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

K poslednímu z řady případů došlo 17. ledna 2023. Pachatel tehdy vnikl za použití násilí do jedné prodejny s potravinami a odcizil 143 krabiček cigaret a několik lahví s alkoholem. „Z místa se poté nechal odvézt taxi službou. Místo peněz potom nabízel řidiči taxíku za odvoz plnou tašku cigaret,“ popsala závěrečný z případů Raindlová.

Muže se podařilo usvědčit nejen díky práci policistů a na základě důkazů, ale i díky pomoci široké veřejnosti a náhodných svědků. Muž navíc nekradl poprvé, v minulosti již byl za majetkové trestné činy pravomocně odsouzen. Usnesení o zahájení trestního stíhání si kvůli předchozí trestné činnosti převzal už ve vazební věznici. V případě prokázání viny mu za zimní vloupání hrozí až pět let odnětí svobody.