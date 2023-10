Ve vazbě skončil dvaačtyřicetiletý muž, kterého kriminalisté obvinili ze spáchání loňské vraždy v Plzni. Pachatel v září 2022 usmrtil v zalesněném porostu poblíž fakultní nemocnice sedmačtyřicetiletého muže.

Policie zadržela podezřelého z loňské vraždy v Plzni na Borech | Foto: Policie ČR

„V září loňského roku, kdy byl v plzeňské městské části Bory poblíž fakultní nemocnice nalezen mrtvý muž, na jehož těle byly koronerem zjištěny známky cizího zavinění, krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda,“ sdělila Deníku tisková mluvčí Policie ČR Dagmar Brožová.

Podle pravděpodobné vyšetřovací verze byl muž napaden v rozmezí od 17. září do 22. září 2022 v zalesněném porostu u FN Bory tupým i ostrým nástrojem, kdy útok směřoval do oblasti hlavy a zad. Na následky poranění poté muž zemřel.

Mrtvého se kriminalistům podařilo ztotožnit, ač u sebe neměl žádné doklady. Jednalo se o sedmačtyřicetiletého cizince. Dlouhodobým intenzivním a pečlivým prověřováním se kriminalistům podařilo ustanovit i osobu pachatele. V pátek 29. září zadrželi v Plzni dvaačtyřicetiletého muže a obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda.

„V neděli 1. října soudce rozhodl o vzetí obviněného do vazby, a tak byl obviněný muž eskortován do věznice,“ doplnila Brožová.

Vražda na Borech byla až do těchto dní jednou z těch, které se v Plzni staly za poslední rok a nebyly objasněny. Kriminalistům teď zbývá už jen ta z letošního ledna, kdy byla nalezena v lednu v Berounce zohavená mrtvola, které chyběla hlava a přirození. „K vyřešení případu mužského těla bez hlavy byl sestaven speciální vyšetřovací tým, který vyvíjí maximální úsilí pro to, aby byl tento zvlášť závažný zločin vraždy objasněn,“ uvedla nedávno Brožová. To, zda má např. policie nějaké nové indicie, které by mohly vést k pachatelům, ale nekomentovala.