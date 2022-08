„O víkendu přijali policisté z oddělení obecné kriminality oznámení o podezření ze spáchání mravnostního trestného činu, který se stal v Klatovech v objektu restauračního zařízení,“ uvedla na Dana Ladmanová z klatovské policie. Vzhledem k tomu, že jde o mladistvé, a vzhledem ke stádiu prověřování odmítla podat bližší informace

Podle zjištění Deníku se vše mělo odehrát v časných ranních hodinách ve známém podniku v centru města. Sedmnáctiletý Ukrajinec, který u nás pobývá velmi krátce, tam měl na toaletě sexuálně dotírat na dívku, která je ještě mladší než on. Slečna se mu měla vysmeknout a zachránit útěkem, poté se již na místo sjeli přivolaní policisté.

Cizinec zatím nebyl z ničeho obviněn. Až další šetření policie ukáže, zda jeho chování bylo skutečně takové intenzity, aby šlo o trestný čin.

To v přechozím případě, který se odehrál v červenci v nedalekých Janovicích, to bylo jasné. Tam Rumun, který podle informací Deníku žije v Klatovech již delší dobu a živí se jako řidič, si v rozvojové zóně vyhlédl procházející ženu. Nejprve ji pronásledoval autem, pak vystoupil a šel za ní. Na cestě ji chytil za ruce a povalil do trávy. Přes její odpor ji dokázal částečně svléci, stejně jako sebe, ale v dalším konání mu zabránil Ukrajinec, který v Janovicích žije a který šel kolem. Devětadvacetiletý Rumun, který je vyšetřován na svobodě, krátce po dopadení převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání zločinu znásilnění ve stadiu pokusu a přečinu ublížení na zdraví.