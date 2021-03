V květnu loňského roku bylo v lesním porostu katastru Plzeň-Valcha nalezeno neúplné torzo lidského těla. Dle soudního znalce došlo k úmrtí několik měsíců před nálezem, nejspíše koncem léta či začátkem podzimu roku 2019. Policisté pátrají po totožnosti osoby, jejíž ostatky byly nalezeny.

Dle nalezené lebky vytvořili specialisté z Kriminalistického ústavu Praha pomocí forenzní faciální rekonstrukce identikit zemřelého. Pokud osobu na identikitu poznáváte, obraťte se prosím na linku tísňového volání Policie České republiky 158. | Foto: Policie ČR

"Odborným znaleckým zkoumáním bylo zjištěno, že by se mělo jednat o muže, kavkazoidní rasy (bělocha), drobnější postavy, jemných rysů, vlasy měl mít lehce zvlněné, spíše tmavší o délce cca 3 až 3,5 centimetrů. Muž byl vysoký okolo 170 centimetrů a byl ve věku nejméně padesáti let. Co se týká markantů osoby, měl pouze tři zuby a malíček levé ruky měl ohnutý. DNA osoby se neshoduje s žádnou pohřešovanou osobou," uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková.