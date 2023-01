Ke střetu došlo 22. prosince 2022 v 22.30 před domem č. p. 46, přičemž policii zatím neznámý řidič jel s nezjištěným vozidlem, patrně Škodou Fabií první řady světle zelené barvy, po místní komunikaci ve směru od Blovic. „Řidič po průjezdu levotočivou zatáčkou vjel do protisměru, najel na chodník a o několik metrů dál havaroval do telefonního sloupu a oplocení u pozemku. Na místě dopravní nehody se nacházel zraněný chodec, který byl převezen k lékařskému ošetření,“ doplnila policejní mluvčí Eva Červenková s tím, že viník dopravní nehody z místa ujel, aniž by věc oznámil.