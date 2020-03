Policisté z Plzně pátrají po robustním muži, který ukazoval v parku své přirození a vyděsil tak kolemjdoucí ženu. Není vyloučeno, že se podobného jednání mohl dopustit ještě někde jinde.

Identikit muže, který se na veřejnosti obnažoval. | Foto: PČR

Muž se obnažoval 29. února krátce po půl druhé hodině odpoledne, a to v zalesněném porostu na pěší stezce nedaleko obce Starý Plzenec. „Podezřelý muž měl mít stažené kalhoty a obnažené přirození, které si držel v ruce, kdy šel proti poškozené oznamovatelce,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová. Dodala, že policisté získali mimo jiné identikit podezřelého. Mělo by jít o muže ve věku mezi 40 – 50 lety, robustní postavy, vysokého cca 185 cm, tmavých vlasů a na nose měl mít nasazeny tmavé dioptrické brýle. Oblečen měl být do tmavě červené mikiny či bundy a šedých kalhot, zřejmě džínů.