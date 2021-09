Nejsou však sami, protože kolegy z Plzně zaměstnaly dva obdobné případy. V prvním z nich odklikla uživatelka reklamu s kryptoměnou. Vzápětí byla telefonicky oslovena mužem, který se představil jako osobní bankéř a upozornil ji na nestandardní aktivity v účtu. „Podle naplánovaného scénáře poradil, jak zamezit finančnímu odtoku oběživa . Důvěřivá dáma mu poskytla vzdálený přístup k účtu, aby poté zjistila, že ji veškeré prostředky zmizely. Představovalo to necelý milion korun, v internetovém bankovnictví měla dva schválené úvěry za necelý milion,“ dodala Kroftová.

Už způsob převedení peněz měl v seniorce vzbudit podezření, neboť žádná z institucí by tak nepostupovala. Případ řeší kriminalisté jako trestný čin podvodu.

„S verzí o napadení účtu pachatel přesvědčil poškozenou, aby vybrala tuto částku a následně ji podle instrukcí údajného IT specialisty vložila na jiný, údajně bezpečný účet,“ popsala průběh transakce policejní mluvčí Hana Kroftová.

