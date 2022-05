Pak se některé z nich pokusila přetáhnout pod křídla své nové firmy. Za to může jít až na několik let za mříže a navíc po ní její bývalá firma chce odškodné blížící se půl milionu korun.

Pechová byla dle svých slov zaměstnána v plzeňské personální agentuře od roku 2017, na starosti měla nasazování lidí do směn a obdobné úkoly. Na jaře 2020 dala spolu s několika dalšími kolegy výpověď a od června 2020 nastoupila u konkurence, kde zastává funkci koordinátorky a HR specialistky. Jenže podle obžaloby neodešla s prázdnou. „Neoprávněně zkopírovala z počítačového systému zaměstnavatele, k němuž měla zřízený přístup, databázové soubory obsahující kontaktní údaje nejméně 657 agenturních pracovníků a kandidátů na pozice agenturních pracovníků, které představují důležité know how a obchodní tajemství zaměstnavatele, a tato data v úmyslu užít je v novém zaměstnání odeslala ze svého pracovního emailu na svůj soukromý email či na soukromý svého tehdejšího spolupracovníka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně, podle níž Pechová poslala sobě či kolegovi, který také odcházel, dohromady celkem čtyři soubory se jmény a kontakty. Následně pak už na novém postu kontaktovala minimálně tři pracovnice své původní agentury, a to se záměrem získat je jako agenturní pracovníky pro nového zaměstnavatele.

„Necítím se být vina, s popisem skutku nesouhlasím,“ prohlásila na úvod své výpovědi Pechová, která žije na Plzni-jihu. Pak připustila, že maily i se soubory sobě či kolegovi Pepovi skutečně odeslala, ovšem tvrdila, že to nebylo kvůli seznamu pracovníků, nýbrž kvůli tomu, jak byly tabulky nastaveny. „Šlo mi o jejich formátování, které já si neumím nastavit. Říkala jsem si, že by se mi to mohlo hodit. Poslala jsem si jich víc, protože byla každá jiná,“ tvrdila Pechová. Co se týče tří pracovnic své bývalé agentury, přiznala, že je kontaktovala. „Chtěla jsem jít s nimi na kafe,“ řekla. Po dalších dotazech ale připustila, že když je kontaktovala, chtěla jim poskytnout pracovní nabídky.

Líčení bude pokračovat v červnu, kdy by mohl padnout rozsudek. Za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a za porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi hrozí Pechové až čtyřletý nepodmíněný trest. Personální agentura, z níž odešla, po ní navíc požaduje uhradit škodu ve výši přesahující 400 tisíc korun.