V rámci běžného výkonu služby se strážníci Městské policie Plzeň zaměřují i na problematiku znečišťování veřejného prostranství, tj. černé skládky a s tím související odkládání odpadu mimo místa k tomu určená.

V Havířské ulici hlídka městské policie přistihla trojici cizinců, která z auta vykládala pytle plné stavební suti a odpadů. | Foto: pčr

Vedle kontejnerů na komunální a tříděný odpad se v drtivé většině objevují vyhozené nepotřebné věci různého charakteru, které patří zejména k přímé likvidaci do sběrných dvorů. Lidé často také záměrně do kontejnerů na tříděný odpad odhazují i jiný odpad, než na který jsou určené. Znehodnocují tak to, co ostatní pečlivě podle jednotlivých komodit vytřídili. Vytříděná surovina nemůže pak být recyklovaná a končí na skládkách.