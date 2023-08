K brutálnímu napadení a znásilnění patnáctileté dívky mělo dojít v noci na čtvrtek v Plzni. Plzenští policisté obvinili osmnáctiletého muže. Podají i návrh na jeho vzetí do vazby.

Poté, co o události informoval server Novinky.cz, plzeňští policisté uvedli, že muž ženě svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Způsobil jí řezné zranění a vyhrožoval smrtí. „Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Ta nás okamžitě o případu informovala,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policistům se podezřelého osmnáctiletého muže podařilo do pár hodin vypátrat, zadržet a ve čtvrtek obvinit. Zahájili jeho trestní řízení a obvinili jej ze spáchání trestného činu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu a trestného činu znásilnění.

Návrh na vazbu

Podle zatím zjištěných skutečností vylákal muž dívku na procházku kolem řeky. „S tím, že po cestě odnese nějaké věci svému známému. Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku,“ přiblížila Raindlová dění, po němž následovalo výše zmíněné brutální napadení. Ze strany policie bude rovněž podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.