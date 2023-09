Po měsíci stráveném ve vazbě byl v pátek na svobodu propuštěn provozovatel autodromu Zdeněk H. (48), který měl v srpnu na pouti v Plasích na Plzeňsku bezdůvodně zbít dvě Ukrajinky. Deníku to potvrdil státní zástupce Dušan Nový, jenž o propuštění obviněného z vazby rozhodl, což je v jeho pravomoci.

Zdeněk H. u Okresního soudu Plzeň-sever. | Video: Deník/Milan Kilián

„Pominul vazební důvod, který stanovil soud, tedy že by mohl ovlivňovat svědky,“ řekl Deníku Nový. Zda to znamená, že již policie vypátrala muže, kteří se měli na útoku na cizinky podílet a jejich identitu policie ještě více než měsíc po činu dle svého vyjádření neznala, nebo zda to znamená pouze to, že byli vyslechnuti všichni případní svědci a není tak již koho ovlivnit, komentovat nechtěl.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Konflikt mezi Zdeňkem H. a dvěma dalšími muži na straně jedné a dvěma cizinkami na straně druhé se odehrál v neděli 13. srpna. Verze obou stran se dle zjištění Deníku liší. Policie po medializaci případu pouze uvedla, že tři osoby měly napadnout dvě cizinky.

Ženy tvrdí, že seděly v Plasích na obrubníku, měly kolem sebe děti a povídaly si. Zastavilo u nich auto a řidič se zeptal, zda jsou Ukrajinky, poté následoval surový útok. Jedna z nich utrpěla dokonce zlomeninu čelisti. Zdeněk H., jehož jméno ani tvář nyní nelze zveřejnit, podle informací Deníku ale trvá na tom, že se vše odehrálo jinak, než Ukrajinky tvrdí. Jeho příbuzní do médií uvedli, že konflikt vyvolaly opilé ženy.

Muž byl policií obviněn z ublížení na zdraví a výtržnictví a na návrh státního zastupitelství byl v pátek 25. srpna Okresním soudem Plzeň-sever vzat do vazby z důvodu, aby nemohl ovlivňovat svědky. Druhý z navrhovaných vazebních důvodů, aby Zdeněk H. nemohl pokračovat v páchání trestné činnosti, soudkyně Zuzana Sperková neakceptovala a za pravdu jí později dal i odvolací Krajský soud v Plzni. Díky tomu mohl být po vyslechnutí svědků nyní Zdeněk H. propuštěn na svobodu.

Policie ale případ dál šetří, v případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.