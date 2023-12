Pětatřicetiletý muž, který ve středu napadl nožem ve Žlutické ulici v Plzni, svoji partnerku, je obviněný z vraždy a na soud za tento čin bude čekat rovnou ve vězení. Tam byl poslán kvůli jiné trestné činnosti v pátek během vazebního jednání.

Ke konfliktu mezi partnery, po němž na následky zranění napadená žena zemřela, došlo v jednom z bytů ve Žlutické ulici v Plzni. | Foto: Policie ČR

„Během vazebního jednání bylo rozhodnuto, že obviněný muž nastoupí přímo do výkonu trestu odnětí svobody za dříve spáchanou trestnou činnost, o jehož odklad si v předešlé době požádal,“ uvedla v pátek odpoledne policie na síti X.

Z vraždy byl Pavel F. obviněný ve čtvrtek večer, den poté, co svoji sedmačtyřicetiletou partnerku napadl odpoledne v bytě na Lochotíně a způsobil jí vážná zranění. Ženu sice záchranáři převezli do nemocnice, tam ale svým zraněním podlehla. Kriminalisté navrhli i vzetí muže do vazby, o čemž jednal soud v pátek.

Nakonec ho umístil přímo do vězení. „Obviněného jsem propustila ze zadržení, nikoliv na svobodu, ale za současného převedení do výkonu trestu odnětí svobody v jiné věci zdejšího soudu, kde byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu v délce 1 roku a 4 měsíců za napadení policistů,“ uvedla v pátek serveru idnes.cz soudkyně Lenka Prýcová.

Ženu pobodal v bytě na Lochotíně její partner, v nemocnici zemřela

Muž má mít bohatou trestní minulost, nyní je navíc prověřovaný v souvislosti s dalšími činy, mimo jiné i kvůli dvěma loupežím, problémy se zákonem měl i kvůli přečinu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Bezproblémové nebylo soužití obou partnerů ani dříve, několikrát vyjížděli jejich spory řešit i policisté.

Za vraždu hrozí útočníkovi 10 až 18 let.