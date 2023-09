Když ho chytili policisté, odmítl zkoušku na alkohol i na drogy. Trvalo to bezmála dva roky, ale teď konečně stane řidič Audi A4 před soudem. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci mu hrozí až pět let vězení.

Nehoda se stala 17. prosince 2021 večer. Tehdy 25letý mladík, jehož jméno ani tvář nyní ještě nelze zveřejnit, vezl v autě tři kamarády. Od vodní nádrže České údolí s nimi jel po Klatovské třídě vysokou rychlostí, v důsledku čehož po projetí mírné pravotočivé zatáčky nezvládl řízení. Audi se dostalo do smyku a ve vysoké rychlosti narazilo do kovových svodidel, jež ho katapultovaly do vzduchu. V letu auto narazilo ve výšce zhruba 1,5 metru do sloupu veřejného osvětlení a přistálo na zděném pilíři oplocení.

Řidič podle obžaloby utekl, aniž se zajímal o to, že ve zdemolovaném autě jsou dva jeho vážně zranění kamarádi. Do zaječích s ním vzal ještě jeden spolujezdec, jen lehce zraněný. Policie krátce po události informovala, že byli ale záhy vypátráni a přivedeni zpět. Zatímco mladší, 19letý, se podrobil dechové zkoušce, jež ukázala přes dvě promile alkoholu, starší, 25letý, odmítl test na alkohol i drogy.

Oba mladící, kteří na místě zůstali, byli těžce zraněni. Hůře dopadl mladší z nich, jemuž v té době ještě nebylo ani 18 let. Měl poraněný mozek, pohmožděné plíce, zlomenou lopatku i několik žeber a poraněné vnitřní orgány. Několik dní byl v umělém spánku a vše bohužel nasvědčuje tomu, že bude mít trvalé následky. Jeho matka vyšetřovatelům popsala, jak těžké chvíle rodina prožívala, neboť syn byl zpočátku na úrovni ročního dítěte, sám se nedokázal ani najíst, stále usínal. V podstatě vše se musel znovu učit.

Řidič auta podle informací Deníku po zahájení trestního stíhání odmítl vypovídat a je otázkou, zda promluví alespoň u soudu. Kamarád, jenž s ním z místa utekl, tvrdil, že v době nehody spal a že po ní zpanikařil, nicméně že šel pro pomoc.

Řidič již byl potrestán plzeňským magistrátem za odmítnutí dechové zkoušky a odběru biologického materiálu při této nehodě, a to pokutou 25 tisíc korun a ročním zákazem činnosti. Teď mu hrozí, že skončí za mřížemi.