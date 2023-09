Deníku to potvrdil zdroj přímo z plzeňské věznice. Na rozdíl od jiného předchozího plzeňského známého vězně, fotbalisty Tomáše Řepky, který mohl pracovat jako pekař mimo věznici, má Dobeš jen pramalou naději, že „hotel Hvězda“ opustí. Když bude chodit do zaměstnání, tak na vnitřním střeženém pracovišti.

Dobeš s asistentkou Barborou Pláškovou provozoval esoterickou školu Poetrie. Podle již pravomocného rozsudku v letech 2004 - 2007 znásilňovali její studentky. Dobeš při takzvaném „odháčkování“ zbavoval ženy sexuálních háčků, které v nich zanechali bývalí partneři, a to sexem. Navíc v době, kdy byly omámeny. Ve věci padlo několik rozsudků, kdy se oběma obžalovaným tresty opakovaně snižovaly. Konečný verdikt je 5,5 roku vězení pro Dobeše a pět let pro Pláškovou.

Dostat je za mříže nebylo snadné. „Od roku 2012 byl muž na útěku a do pátrání po něm se zapojila nejen česká policie, ale celosvětově také Interpol. V roce 2015 byl hledaný muž vypátrán a zadržen na Filipínách a umístěn do deportační vazby. To byl však jen první krok k jeho návratu do Česka. Vzhledem k tomu, že v rámci vydávacího procesu je třeba dodržovat přesně stanovené postupy, které jsou opakovaně přezkoumatelné soudy, a uprchlík využil každé možnosti k tomuto přezkumu, trvalo finální rozhodnutí o vydání do ČR více než sedm let,“ informoval David Schön z Policejního prezidia ČR s tím, že až letos v srpnu se proto oba odsouzené podařilo letecky transportovat zpět do ČR.

Dobeš je od tohoto týdně na Borech, to ale vedení věznice oficiálně nemůže potvrdit. „S ohledem na GDPR nelze poskytovat informace ke konkrétním vězněným osobám,“ vysvětlil ředitel věznice Drahoslav Červinka. V obecné rovině ale potvrdil, že první dny jsou u každého nováčka stejné – prochází lékařskou prohlídkou, je stanoven stupeň zabezpečení a další náležitosti. „Co se týče např. pracovního zařazení, bude v první řadě samozřejmě záležet na jeho zdravotním stavu, zda ho lékař doporučí zařadit do práce. Pak pochopitelně záleží na jeho odbornosti, zda je schopen zvládnout manuální práce a podobně, je to individuální,“ informoval Červinka.

Na Bory mnozí odsouzení nechtějí. Po oddílu 7/3 ale touží i ti z jiných věznic

Doplnil, že u vězně odsouzeného za tuto trestnou činnost a k takto dlouhému trestu se dá spíše předpokládat, že nebude pracovat vně věznice, ale pouze uvnitř. Potvrdil také, že pokud do zařízení přijde někdo mediálně známý, je mu věnována zvýšená pozornost, neboť je nutné zjistit, jak se k člověku, jehož znají např. z televize, chovají ostatní odsouzení.

Zda se Dobešovi do výkonu trestu v ČR započte doba strávená za mřížemi v Manille, zatím není známo.