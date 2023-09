Horvát stihl do současné doby nasbírat pět soudních trestů v ČR a neuvěřitelných 32 trestů na Britských ostrovech, v Německu či Nizozemsku, především za majetkové delikty. Když letos počátkem února nabyl právní moci rozsudek, podle něhož měl jít na rok za mříže za krádeže, rozhodl se tento muž žijící ze sociálních dávek, že si trochu vylepší svoji finanční situaci.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Večer vnikl neuzamčenou brankou na pozemek u domu v Metelkově ulici v Plzni, kde využil toho, že hlavní vchod byl odemčený, a vešel dovnitř. Tam odcizil pánskou zimní bundu, teplákovou soupravu, dámskou peněženku, mobilní telefon, svítilnu a další věci, vše v hodnotě několika tisíc korun. Slyšel ho přitom 32letý obyvatel domu, který tam žije se svými blízkými, ale nevěnoval tomu pozornost, neboť se domníval, že je to někdo z příbuzných.

„Ležel jsem v obýváku na gauči a ve spodním prádle sledoval televizi, když se rozsvítilo světlo na chodbě. Pak do obýváku vešel cizí muž. Zařval jsem, on utíkal,“ popsal soudu s tím, že řekl matce a sestře, ať volají policii, a za zlodějem se vydal, ač byl spoře oblečen. „Nejprve jsem za ním jel autem, když to pak už nešlo, běžel jsem za ním. On se vydal do tzv. Berlína. Já bohužel neměl telefon, tak jsem křičel na lidi kolem, ať volají na policii. Jedna skupina se ho pokusila zadržet, ale vyškubl se jim a běžel dál. Na mě opakovaně křičel, ´já tě zabiju´ a ´nech mě bejt´. Proto jsem si udržoval za ním odstup cca 15 až 20 metrů, neboť jsem počítal s tím, že kdyby se otočil, budu utíkat já,“ přiznal muž. Zloděj se mu nedokázal schovat ani v jedné ze zahrad a on ho pronásledoval až na ubytovnu na Karlovarské třídě, kde dotyčný bydlel a kde ho také záhy zadržela policie.

Horvát, jehož přivedla eskorta z plzeňské věznice, kde si odpykává výše zmíněný rok vězení, plzeňskému městskému soudu řekl, že vše je pravda, až na to, že by dotyčnému vyhrožoval. „Nejsem násilnický typ,“ prohlásil a dále odmítl vypovídat. Policistům v přípravném řízení řekl, že byl onen večer opilý a šel do krámu. Když ale viděl otevřená vrátka a poté sáhl na kliku a bylo odemčeno, vešel do domu a ukradl, co našel. Venku se podíval pod lampou a byly to samé hlouposti, tak to nesl zpět, neboť myslel, že objekt je prázdný. Ale byl přistižen, a i když se dal na útěk, zmizet nedokázal.

Státní zástupkyně Jaroslava Pašková mu za vydírání a další trestné činy navrhla třicetiměsíční nepodmíněný trest. Soudkyně Miriam Kantorová byla trochu mírnější, Horváta poslala na 27 měsíců do věznice s ostrahou. „Soud neměl důvod poškozenému nevěřit,“ uvedla Kantorová s tím, že zatímco poškozený je bezúhonný člověk, Horvát má na svém kontě téměř čtyři desítky soudních trestů po Evropě. Verdikt není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal, případ tak bude řešit Krajský soud v Plzni.