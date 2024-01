Francouz, který se loni v červenci pokusil zabít svoji přítelkyni, protože se bál, že prasknou jeho lži, dostal u soudu v Plzni desetiletý trest.

Eskorta přivádí Timothéeho K., jenž málem ubil partnerku kladivem, do jednací síně Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Zavři oči, mám pro tebe překvapení, sliboval své družce. Místo dárku, který očekávala, ale zasadil ženě zezadu do hlavy ránu bezmála kilogramovým kladivem. Pak ještě další dvě. Ač byla těžce zraněná, dokázala se ubránit dalšímu útoku a díky tomu přežila. Francouzovi Timothéemu K. (27) hrozilo za surový útok na jižním Plzeňsku 12 až 20 let vězení, ale díky polehčujícím okolnostem a prohlášení viny vyvázl s desetiletým trestem. Po půlce navíc může zažádat o propuštění.

Cizinec, jehož celé jméno ani tvář Deník nezveřejňuje kvůli ochraně poškozené a její nezletilé dcery, začal s českou partnerkou žít ve Štěnovicích loni v únoru. V květnu jí pak přislíbil, že zakoupí rodinný dům v Příchovicích, na který dostane peníze od příbuzných z Francie. Na podporu svého tvrzení s ní společně vyhledal realitního makléře, s nímž 27. května uzavřel dohodu o rezervaci koupě nemovitosti, ačkoliv věděl, že žádné finanční prostředky nezíská. Po celý červen pak ženu ujišťoval, že vše je na dobré cestě a že už do jejich hnízdečka lásky nakoupil různé vybavení. „Vzhledem k tomu, že se dostal do neodvratitelné situace, kdy by měl poškozené odhalit celou sérii svých lží, což mělo podle jeho představy mít zásadní dopad na jeho vztah s poškozenou, dospěl k závěru, že je třeba ji usmrtit, aby neodhalila jeho lži,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Věra Brázdová.

Vše si pečlivě naplánoval na 4. červenec, kdy věděl, že budou doma sami, neboť dcera jeho družky bude až do 9. července u svého otce. Promyslel útok, připravil si zbraň a šel na věc. „Poškozenou dovedl pod záminkou, že má pro ni překvapení, do koupelny, kde ji nasměroval tak, aby stála zády k němu, a uložil jí, aby si zakryla oči,“ uvedla Brázdová s tím, že poté zaútočil doneseným kladivem. Ženu, která se navzdory závažným zraněním hlavy dokázala ubránit dalším útokům, nechal napospas osudu. Musela být s proraženou lebkou a dalšími zraněními, která ji dle znalců přímo ohrožovala na životě, transportována do nemocnice a okamžitě operována.

Francouz, jehož k soudu přivedla eskorta z vazby, vše doznal a prohlásil vinu. „Chci se velice omluvit poškozené a také orgánům činným na území ČR za to, co jsem jako cizinec způsobil. Všem orgánům, zainteresovaným do celého procesu, chci také poděkovat za jejich profesionální přístup. Chci napravit to, co jsem způsobil, tím, že přijmu váš trest. Po jeho odpykání v ČR zřejmě nezůstanu,“ řekl Timothée K., který podle slov svého advokáta je připraven zaplatit bývalé partnerce nejen bolestné a náklady na léčbu ve výši 48 tisíc korun, o něž u soudu prostřednictvím zmocněnkyně žádala, ale i částku 300 tisíc korun za duševní útrapy.

V soudní síni byl čten jeho nedávný dopis poškozené, ve které jí píše, že ji stále miluje a moc mu chybí.

Zatímco firma, provozující síť obchodů, pro kterou obžalovaný u nás pracoval, mu vystavila příznivé hodnocení, u znalců z oboru psychiatrie a psychologie dopadl mnohem hůře. Jde podle nich o člověka, který trpí smíšenou poruchou osobnosti. Je značně sebestředný, nezralý, dětinský, přecitlivělý a zbabělý. Je nekritický ke svému chování, chyby hledá u druhých. Jeho intelekt odpovídá podprůměru. Jeho pobyt na svobodě ale podle znalců není nebezpečný, nutná není ani léčba.

Státní zástupkyně Věra Brázdová pro Timothéeho navrhla trest pod spodní hranicí trestní sazby, 10 let, což odůvodnila polehčujícími okolnostmi včetně toho, že čin nedokončil. Vyhoštění nepožadovala. Trest nižší, než je 12 let, tedy spodní sazba u plánované vraždy, žádal i obhájce obžalovaného.

Senát včele s Tomášem Mahrem uložil Timothéemu K. za pokus vraždy desetiletý trest, který si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Dále mu byl uložen pětiletý zákaz pobytu na území Plzeňského kraje a nesmí bývalou družku kontaktovat. Musí také poškozené uhradit škodu ve výši 48 tisíc korun a zdravotní pojišťovně necelých 18 tisíc korun. Soudce Mahr trest pod hranicí trestní sazby odůvodnil mimo jiné dosavadní bezúhonností obžalovaného či jeho prohlášením viny. Uvedl, že po polovině trestu může požádat o podmíněné propuštění a že má také možnost odpykat si trest ve své domovině. Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu na případné odvolání. Po rozsudku soud ještě rozhodl o tom, že obžalovaný zůstane ve vazbě.