Incident se odehrál letos 24. března v podvečerních hodinách v ulici 5. května v Blovicích. „Po předchozí slovní a fyzické rozepři mezi ním, Václavem Š., Lukášem B. a Jiřím N., s vědomím, že může způsobit smrt, vzhledem k tomu, na jakou část těla a s jakou razancí útok vedl, bodl svým zavíracím nožem Lukáše B. do pravé poloviny hrudníku. Způsobil mu tak zranění spočívající v bodné ráně přední stěny hrudní mezi druhým a třetím žebrem s poraněním horního laloku pravé plíce,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr s tím, že zranění poškozeného bezprostředně ohrožovalo na životě krvácením a poraněním plíce s přítomností vzduchu a krve v pohrudniční dutině, a vyžádalo si operaci a hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Pelc, který má bohatou trestní minulost a který v roce 2018 dostal tři roky za to, že bodl jiného člověka do hrudi, u soudu přiznal, že Lukáše B. bodl. Tvrdil však, že vše bylo jinak, než stojí v obžalobě.

V osudný večer dle svých slov výrazně popíjel se svým příbuzným Václavem Š. ve skladu u jeho prodejny. Na ulici potkali Jiřího N., s nímž měl Václav Š. problémy a který je podle obžalovaného narkoman prodávající drogy. Doprovázel ho Lukáš B. Pelc dodal, že Jiří N. vytáhl zalamovací nůž na koberce, kterým zranil jeho na ruce a především Václava Š., jehož řízl do břicha. Pak na něj dle jeho slov zaútočil Lukáš B., který mu chtěl rozbít hlavu kamenem. „Vytáhl jsem nůž, který mám na svačiny, a řekl, že by to stačilo. Couval jsem před ním, on se pořád snažil dostat ke mně. Pak mi zaútočil na hlavu. V tu chvíli jsem ho instinktivně bodl. Nebyl to úmysl, byl to pud sebezáchovy,“ nabídl svoji verzi Pelc, který přiznal, že pak odešel domů a o ostatní se nezajímal.

Po něm byli vyslýchání tři soudní znalci, lékaři. Petr Hrubý potvrdil, že zranění poškozeného bezprostředně ohrožovalo na životě. Psychiatrička Eva Navrátilová a psycholožka Václava Tylová se pak vyjadřovaly k obžalovanému. Podle Navrátilové byl schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání a byl schopen se ovládat. Dodala, že pro společnost představuje určité riziko, ale žádné ochranné opatření není nutné. Podle Tylové je Pelc člověk s patologicky strukturovanou osobností, má oslabenou sebekontrolu. „Není osobou primárně agresivní, ale je emočně nestabilní, impulsivní a disociální,“ uvedla Tylová.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy poškozeného a svědků. Za pokus vraždy hrozí Pelcovi 10 až 18 let vězení, obžaloba navrhla 14 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest propadnutí zavíracího nože.