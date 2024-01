V hádce sáhla sedmadvacetiletá Plzeňanka Nikola F. po velkém noži a partnerovi zasadila dvě rány. Mířila na hrudník a břicho. Muži vyhřezla střeva, ale lékaři odvedli skvělou práci a zachránili ho. To spolu s dosavadní bezúhonností mladé ženy a jejím přiznáním přispělo k tomu, že u Krajského soudu v Plzni vyvázla jen s šestiletým pobytem za mřížemi, tedy hluboko pod spodní trestní sazbou. Hrozilo jí až 18 let vězení.

Nikola F. u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Nikola F., jejíž tvář ani jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozeného, loni 20. května večer ve svém bydlišti v Plzni po předchozí slovní a fyzické rozepři dvakrát bodla kuchyňským nožem s téměř dvaceticentimetrovou čepelí svého tehdejšího druha Pavla S. (34) do oblasti hrudníku a břicha. Způsobila mu jednak bodnořeznou ránu na hrudníku pronikající do pohrudniční dutiny a dále deseticentimetrovou bodnořeznou ránu v okolí pupku – s vyhřeznutím klíček tenkého střeva, s pohmožděním jater a proniknutím krve do dutiny břišní. „S ohledem na velikost nože, počet a razanci bodnutí a místa, do nichž útok směřovala, si musela být vědoma, že může poškozeného usmrtit. Život ohrožující poranění poškozeného si vyžádala akutní operaci břicha ve Fakultní nemocnici v Plzni a následnou hospitalizaci,“ zaznělo v obžalobě. Muž byl v pracovní neschopnosti až do července.

Obžalovaná u hlavního líčení nezatloukala. Prohlásila svoji vinu, souhlasila s popisem skutku i s právní kvalifikací, nesouhlasila však s výší navrhovaného trestu. Hrozilo jí sice za pokus vraždy odnětí svobody na 10 až 18 let, ale i navrhovaných osm let, tedy pod trestní sazbou, se jí zdálo moc.

A nakonec skutečně vyvázla s ještě mírnějším trestem. Senát v čele se soudcem Janem Hostašem jí uložil trest odnětí svobody v trvání šesti let ve věznici s ostrahou. Je také povinna zaplatit zdravotní pojišťovně částku bezmála 170 tisíc korun

Soudce Hostaš v odůvodnění připomněl, že se v minulosti sice několikrát řešilo chování Nikoly F. pod vlivem alkoholu, ale dosud nebyla postižena ani pro přestupek, natož soudně trestána. „Kromě dosavadního řádného způsobu života obžalované polehčuje i její doznání a projevená lítost,“ uvedl Hostaš a dodal, že kromě prohlášení viny je dalším důležitým faktorem pro snížení trestu pod spodní trestní sazbu fakt, že šlo o pokus, nikoli dokonaný čin. „Šestiletý trest považujeme za přiměřený,“ uzavřel Hostaš a připomněl, že v blízké době mladou ženu čeká zásadní změna v životě. Našla si totiž nového partnera, který si ji vezme za manželku, ač má před sebou poměrně dlouhý nepodmíněný trest.

Verdikt není pravomocný. Zatímco obžalovaná se vzdala práva odvolání, státní zástupkyně si ponechala lhůtu. Nikola F. tak ještě nemá vyhráno.