Incident se odehrál v Karlovarské ulici v říjnu 2022. V podkrovním bytě popíjela už od podvečera devětadvacetiletá žena se svým o deset let starším partnerem Petrem L. Řekla mu, že už s ním nechce být. Došlo mezi nimi ke konfliktu a ona chtěla odejít. Jenže muž zamkl dveře a přinutil ji zůstat. Oba se pak hádali, strkali a přetahovali. „Poškozená následně utekla do obývací části bytu, kde si stoupla na pohovku, otevřela si střešní okno a měla v úmyslu dostat se z bytu. Chtěla vylézt ven na střechu bytového domu, ale byla chycena v polovině těla obžalovaným, který ji násilím stáhl zpět do interiéru bytu, kde poškozená upadla na podlahu,“ stojí v obžalobě.

Žena, která se při tom zranila a krvácela, se poté marně domáhala odemčení dveří. Když muž odešel na toaletu, začala opětovně vylézat oknem na šikmou střechu domu. Muž to po návratu z WC zaregistroval a opět se jí v tom pokusil zabránit. „Obžalovaný ji chytil v oblasti levého kotníku, snažil se ji vtáhnout zpět do bytu, ale to se mu již nepovedlo. Poškozená se mu vysmekla a pokračovala na střechu, kde se přesouvala v podřepu po střeše. Poté za dosud přesně nezjištěných okolností došlo k pádu poškozené ze sedlové střechy z výšky nejméně 8,38 metru na zem,“ konstatoval státní zástupce Michal Klíma.

Záchranáři ještě převezli ženu v kritickém stavu do nemocnice, ale tam závažným zraněním podlehla. Pitva prokázala, že měla v těle přes 2,5 promile alkoholu.

Petr L., který se podrobil i vyšetření na detektoru lži, policistům po neštěstí řekl, že ženu přes otevřené okno přemlouval, ať se vrátí do bytu, ale ona lezla po čtyřech po střeše nahoru a smála se mu. Pak uklouzla, on se ji snažil zachytit, ale marně. Popřel, že by do ní strčil. Po sdělení obvinění už odmítl vypovídat.

Znalci z odvětví psychiatrie konstatovali, že muž netrpí žádnou duševní chorobou či závislostí, nebyl u něj prokázán ani zvýšený sklon k agresivnímu chování. Příbuzní mrtvé ho ale nevykreslili právě v lichotivých barvách. „Chtěla se s ním rozejít. Nenechal ji ani pět minut na pokoji, pořád jí psal, choval se jako mimino, fňukal, žárlil,“ popsala policistům matka zemřelé.

Policie se dlouho zabývala možností, že muž ženě k pádu pomohl, což by znamenalo obvinění z vraždy, kde je sazba 10 až 18 let vězení. Nakonec byl obžalován „jen“ z omezování osobní svobody, kde je sazba tři až deset let. Státní zástupce Michal Klíma žádá trest při spodní hranici trestní sazby. „V obžalobě navrhuji nepodmíněný trest v délce 3,5 roku ve věznici s ostrahou,“ potvrdil Deníku.

Hlavní líčení ve věci dosud nebylo nařízeno.