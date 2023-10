Měla obrovské bolesti zad, a tak 80letá seniorka z malé vesničky nedaleko Strážova na Klatovsku vytočila linku 155 a žádala pomoc Zdravotnické záchranné služby (ZZS). Operátorka Ivana Vodehnalová (31) ale sanitku nevyslala.

A neposlala ji ani poté, co o její příjezd žádala dcera stařenky a poté ještě její soused, kteří upozorňovali na ženiny značné zdravotní problémy. Seniorku s velkými bolestmi nakonec musela odvézt k lékaři její rodina. Vodehnalová teď stanula před plzeňským městským soudem, kde se zpovídá z neposkytnutí pomoci. K činu se doznala a všeho litovala. Hrozí jí až tři roky vězení a zákaz činnosti, ale vše nasvědčuje tomu, že když zaplatí 30 tisíc korun na konto obětí trestných činů, vyvázne úplně bez trestu. Soud totiž v tomto případě nejspíše podmíněně zastaví její trestní stíhání. „Jsem zklamaná,“ reagovala na to seniorka.

Vše se odehrálo vloni 8. května mezi 3. a 6. hodinou ráno, kdy na linku 155 nejprve volala sama seniorka, narozená v roce 1942. „Stěžovala si na velmi silné bolesti v zádech. Uváděla, že byla na pohotovosti, dostala obstřik a léky na utišení bolesti, ale že jí to vůbec nepomáhá, je jí špatně, na zvracení. Sdělila, že je doma sama, syn jel do Prahy, načež jí obviněná sdělila, že syn se má vrátit a odvézt ji na pohotovost,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Robert Merkun. Dodal, že následně operátorce volala dcera pacientky, která upozorňovala i na matčiny problémy se srdcem, a poté ještě její soused. Vodehnalová pak sice ještě mluvila se seniorkou, jež jí řekla, že má strašné bolesti v zádech, že je jí špatně od žaludku, že se léčí se srdcem a má vysoký tlak, ale i tak trvala na tom, že ji má na pohotovost odvézt rodina, a rozhodla o nevyslání sanitního vozu k pacientce do jejího bydliště. „Osobě, která jevila známky vážné poruchy zdraví, neposkytla potřebnou pomoc, ač byla dle povahy svého zaměstnání povinna ji poskytnout,“ uzavřel Merkun.

Litovala, omluvila se

Vodehnalová se k události postavila čelem. „Cítím se být vinna. Svého jednání lituji,“ uvedla obžalovaná, která se se slzami v očích omluvila přítomné seniorce a která prohlásila vinu. Její obhájkyně Michaela Šínová doplnila, že její klientka, která má od záchranky výborné hodnocení a která dnes již není operátorkou, ale zdravotnickou záchranářkou, je připravena zaplatit peníze na pomoc obětem trestných činů. Uvedla také, že v tom případě by mohl soud podmíněně zastavit trestní stíhání její klientky, která by tak neměla záznam v rejstříku trestů a mohla by tak dál vykonávat svoji práci.

Protože státní zástupce s tím souhlasil v případě, že Vodehnalová zaplatí alespoň 30 tisíc korun, rozhodl soud, že líčení odročí a obžalované umožní tuto částku uhradit a pak bude dále ve věci rozhodovat. Dá se ale předpokládat, že za takových podmínek skutečně trestní stíhání zastaví a Vodehnalová tak vyvázne bez postihu. To se nelíbí poškozené. „Vytrpěla jsem si víc než dost. Na pohotovost mě musela odvézt nakonec vlastní rodina. Z toho, jak to dopadlo, jsem hodně zklamaná,“ neskrývala na chodbě zklamání stařenka.

Obdobné případy

Soudy v kraji v poslední době řeší dva podobné případy. Za to, že odmítl poslat sanitu pacientovi ve vážném stavu, jenž následně zemřel, už byl vloni v listopadu odsouzen lékař ZZS Jan Štěpáník. Okresní soud Plzeň-jih ho potrestal peněžitým trestem ve výši 84 000 korun, ale odvolalo se státní zastupitelství, jež chtělo přísnější verdikt, a Krajský soud v Plzni případ vrátil k novému projednání. Čeká se ale na nový znalecký posudek, a tak verdikt dosud nezazněl.

V brzké době by mohl padnout rozsudek nad operátorkou tísňové linky ZZS Irenou Bláhovou, která nevyslala sanitku ke staršímu muži, jenž byl nalezen ležící na chodníku ve Starém Plzenci. Považovala ho totiž na základě rozhovoru s oznamovatelem za mrtvého. Podle obžaloby ale mohl ještě žít.

Operátoři záchranky to mají velmi složité, neboť zdaleka nevolají jen ti, kteří skutečně potřebují pomoc, ať již pro sebe nebo někoho jiného.