Když se ho podařilo díky zatykači vypátrat, uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, díky níž vyvázl přece jen s podmínkou. Nesmí ale požívat pět let alkohol ani drogy a nesmí rok a půl řídit. Dohodu nyní schválil Krajský soud v Plzni.

Od události uplynuly už více než dva roky, stala se v září 2021. Tehdy se s nezaměstnaným Slovákem Györgyfim rozešla asi po dvouměsíční známosti Lucie L., která s ním žila na ubytovně v Dnešicích na jihu Plzeňska. U nedalekého obchodu čekala i s věcmi na taxi, které ji mělo odvézt k matce. Její expřítel, posílený kombinací pervitinu a marihuany, tam ale přijel autem a udělal jí scénu. Pohádali se a on pak sedl do auta a odjížděl. Když ale viděl přijíždět taxi, otočil svůj sportovní vůz a rozjel se směrem k místu, kde taxikář Karel K. pomáhal Lucii L. s nakládáním jejích věcí do svého auta. Podle obžaloby je chtěl oba srazit autem.

Za vraždu miminka v Plzni si matka odsedí 15 let. Ústavní stížnost jí nepomohla

„Najednou jsem uslyšel řev auta a ránu, zřejmě jak narazil do obrubníku. Otočil jsem se a kapota přímo přede mnou. Naštěstí jsem stihl nadskočit. Kdyby ne, tak bych tady nebyl. Vezl mě několik metrů na kapotě, pak zastavil,“ popsal Karel K., jenž díky své duchapřítomnosti vyvázl jen s drobnými zraněními.

Lucie L. sice při výsleších na policii tvrdila, že také musela uskočit, aby ji auto nesrazilo, ale u soudu v Plzni otočila a vypověděla, že sice uskočila, ale jen z leknutí, že auto bylo daleko. I ostatní věci líčila jinak než původně. Předsedkyně soudního senátu Helena Przybylová ji dokonce upozorňovala, že pokud nebude mluvit pravdu, bude trestně stíhána.

Patrik Györgyfi u Krajského soudu v Plzni před propuštěním z vazby.Zdroj: Deník/Milan KiliánSám obžalovaný při líčeních zatloukal. Přiznal jen to, co nemohl popřít. A to, že měl u sebe bezmála 5 g pervitinu. Našli ho u něj policisté, kteří ho objevili v lese, kam po činu ujel. Soudu tvrdil, že nikoho autem srazit nechtěl. Na místo prý jel, protože byl zamilovaný a chtěl dívce ještě zkusit domluvit. „Chtěl jsem zastavit za taxi. Byl jsem ale sjetý a nezvládl to,“ tvrdil soudu.

Státní zástupkyně Věra Brázdová navrhovala pět let kriminálu, ale senát po zvážení důkazů Györgyfimu uložil vloni v květnu trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Uložen byl i trest propadnutí věci – motorového vozidla. Verdikt následně v září potvrdil Vrchní soud v Praze. Obžaloba se nevzdala a nejvyšší státní zástupce podal dovolání a uspěl. Věc se tak vrátila před Krajský soud v Plzni.

Matku surově bil, musela mu dělat dealerku drog. Dostal osm let

Jednání ale bylo rychlé. Obžalovaný, jemuž hrozilo za pokus těžkého ublížení na zdraví 5 až 12 let vězení, vyvázl díky dohodě o vině a trestu s trestem pod spodní hranicí trestní sazby. „Soudem byla schválena dohoda o vině a trestu, kdy obžalovanému byl uložen trest tři roky, s podmíněným odkladem na pět let, za současného vyslovení dohledu,“ uvedla Przybylová s tím, že se Györgyfi musí po celých pět let zdržet požívání omamných a psychotropních látek, což bude kontrolováno. Na 18 měsíců má zakázáno řídit motorová vozidla a jeho auto použité při činu propadlo státu.

„Trest byl uložen s ohledem na skutečnost, že uplynula delší doba, že nebyl způsoben žádný závažný následek, dotyčný od té doby pracuje a navíc strávil v přípravném řízení a řízení před soudem osm měsíců ve vazbě, takže i státní zástupkyně dospěla k závěru, že varování bylo dostatečné, a postačí podmíněný trest,“ uzavřela soudkyně.