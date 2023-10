Petru Oswaldovi, obžalovanému z pokusu dvojnásobné vraždy na Sokolovsku, nesvědčil posudek dvou znalkyň. Na radu odsouzeného vraha si tedy nechal vypracovat jiný. Ten byl ale podle soudu v Plzni nepravdivý a psychiatra, který ho vypracoval, zatím nepravomocně, potrestal.

Psychiatr Michal Pořický (vlevo) se svým obhájcem Stanislavem Mečlem.

Dvě soudní znalkyně, psychiatričky Eva Navrátilová a Karolína Malá, došly k závěru, že Petr Oswald, obžalovaný z pokusu dvojnásobné vraždy na Sokolovsku, byl v době spáchání činu příčetný. Hrozil mu tak u Krajského soudu v Plzni vysoký trest. To se Oswaldovi nelíbilo, a tak mu kamarád, surový vrah, poradil, aby se obrátil na soudního znalce Michala Pořického, který by pro něj mohl vypracovat posudek jiný, příznivější, jako to udělal pro něj.

Dohodli se, Pořický posudek napsal a Oswald s ním mohl být spokojen, byť mu nakonec nepomohl. Soud si totiž nechal zpracovat třetí posudek a poslal Oswalda na 16 let za mříže. Teď plzeňský městský soud potrestal i Pořického. Za nepravdivý znalecký posudek mu hrozily až tři roky vězení, ale vyvázl s mírným trestem – dostal pokutu a přišel o razítko znalce. I tak nebyl spokojen a na místě se odvolal.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Vypracoval znalecký posudek, ve kterém vědomě v rozporu se skutečností uvedl, že u obžalovaného Oswalda je přítomna emočně instabilní porucha osobnosti, která byla přítomna jak před inkriminovanou dobou, tak i v době spáchání trestného činu, kterého se dopustil ve stavu silného afektu, hraničícího s afektem patickým, v předmětné době byly jeho rozpoznávací schopnosti plně uchovány, ale ovládací schopnosti podstatně snížené, blížící se jeho úplnému vymizení. Byl schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání, ale nebyl schopen toto jednání ovládat,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Štefan Oravec s tím, že závěry znalce mohly mít pro rozhodnutí soudu podstatný význam.

Oswald plzeňskému soudu řekl, že když byl ve vazbě, varoval ho spoluvězeň Albert Aliu (nyní již pravomocně odsouzený k šestnáctiletému vězení za chladnokrevnou popravu ženy v Rokycanech), že posudek Malé a Navrátilové pro něj bude nepříznivý, stejně jako to bylo v jeho případě či v případě Romana Vladaře, surového vraha podnikatele z Klatov. „Ty dvě dělají posudky, aby lidem přitížily. Ten můj byl skutečně katastrofální,“ vysvětlil Oswald, proč se domluvil s Pořickým a nechal si zpracovat další znalecký posudek, pro něj mnohem příznivější. „Kolik stál? Nevzpomínám si,“ tvrdil soudu odsouzený. Cenu posudku u soudu neřekl ani Oswaldův obhájce Radko Poledna. „Částku neznám,“ tvrdil a dodal, že posudek u Pořického objednal na žádost Oswalda a že šlo o standardní postup.

To, že by Oswaldovi vědomě pomohl, před soudem psychiatr Pořický z Berouna opakovaně odmítl. „Cítím se zcela nevinen,“ prohlásil Pořický, který je soudním znalcem už od roku 1999. Popřel, že by posudek napsal záměrně ve prospěch muže obžalovaného z dvojnásobného pokusu vraždy.

S tím ale nesouhlasí soudní znalec Jiří Švarc. „Domnívám se, že znalecký posudek byl vypracován za účelem, aby pachatel nedostal žádný trest, nebo dostal trest nižší,“ řekl Švarc, jenž plzeňský soud seznámil s výsledky ústavního znaleckého posudku, klíčového pro podání obžaloby.

Obžaloba v závěrečném návrhu žádala peněžitý trest a zákaz činnosti, obhajoba naopak zproštění obžaloby. Soudkyně Bohdana Kučerová došla k závěru, že má pravdu obžaloba a Pořický je vinen. Byl potrestán peněžitým trestem ve výši 30 tisíc korun a na 30 měsíců má zakázáno vykonávat činnost soudního znalce. Obžalovaný se na místě odvolal, a tak bude případ řešit Krajský soud v Plzni.

Pořický má podle informací Deníku problémů se zákonem více, právě na Plzeňsku již byl obviněn kvůli jinému nepravdivému posudku, v tomto případě mu dokonce hrozí až pět let vězení, případ ale k soudu zatím nedoputoval. Trestně stíhán je i doma ve středních Čechách.