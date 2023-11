Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Obžalovaný Sedláček v listopadu 2022 v Horní Bříze požadoval po poškozeném uhrazení dluhu za nákup nástrojů k počítačové hře ve výši 4500 korun. Sdělil mu, že finanční částku potřebuje do půl šesté večer téhož dne, kdy mu ji má přinést do sadů Pětatřicátníků v Plzni. Pokud tak neučiní, ví, kde bydlí, přijede za ním, naloží ho do auta, postřelí, svlékne do naha, přidělá ho na auto a bude s ním jezdit po Plzni,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Libor Řeřicha. Dodal, že později oba stejnému mladíkovi ještě vyhrožovali, že pokud Sedláčkovi nedá zmíněnou částku, může skončit přivázaný v lese. Starší z obžalovaných mu měl navíc posílat výhrůžné zprávy.

Kromě toho podle obžaloby Sedláček vytáhl letos v dubnu v Plzni pistoli na teprve 13letého kluka, přiložil mu ji k hlavě. Říkal mu, ať si na něj dá bacha, a vyhrožoval mu rozbitím hlavy.

„K žádné konkrétní výhrůžce Patrikovi nedošlo. Jen jsem říkal, že znám lidi, kteří někoho přivázali k autu a vozili ho nahého po městě. Říkali jsme mu i to, že známe lidi, kteří někoho přivazují v lese. Ale to nebylo na něj, chtěl jsem ho jen trošku postrašit. On to ale špatně pochopil,“ tvrdil Sedláček, který se během výpovědi několikrát rozbrečel. „Co se týče toho kluka v Plzni, tak se na mě jedna známá snažila hodit, že jsem ukradl auto a naboural ho. A ten kluk mě prý měl zbít. Tak jsem se ho na to zeptal. Pistoli, která je na airsoft, jsem vytáhl, to ano, ale ke spánku jsem mu ji nepřikládal. Přiznávám, že jsem řekl, že mu rozbiju hlavu,“ uvedl Sedláček, jenž přiznal, že byl v minulosti soudně trestán, dostal podmínku i obecně prospěšné práce. „To bylo v době, kdy jsem bral drogy,“ tvrdil. Připustil, že i to, kvůli čemu stojí před soudem nyní, mohl páchat pod vlivem drog.

„Řekl jsem blbost, zbytečně jsem tlačil na kamaráda, když se to dalo vyřešit i jinak,“ sypal si popel na hlavu Frost, který také vydírání bagatelizoval.

Poškozený Patrik u soudu dělal vše pro to, aby obžalovaní odešli bez trestu. „Já nechci, aby šel Martin sedět. Nesouhlasím s trestním stíháním,“ tvrdil hoch působící velmi vyděšeně. Nakonec připustil, že výhrůžky zazněly, ale svůj strach vysvětloval tím, že je špatně pochopil. „Já na policii jít nechtěl, ale táta mě donutil, když jsem mu řekl o peníze a ukázal ty zprávy,“ dodal mladík, jenž Sedláčkovi podle svých slov nic nedlužil. Přiznal, že soudu zaslaný dopis, který hovoří ve prospěch obžalovaných, ve skutečnosti nepsal. Sepsala ho Sedláčkova babička a on ho jen podepsal.

Líčení bude pokračovat v lednu dalšími výslechy a posudky. Oběma obžalovaným hrozí až čtyři roky vězení. Pro Sedláčka navrhl podle informací Deníku státní zástupce půlroční vězení, pro Frosta podmínku.