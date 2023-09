Vtrhli do mužova domu, kde žije s družkou, a létaly pěsti, kopance, výhrůžky. Obžaloba pro všechny čtyři původně navrhovala minimálně šest let kriminálu, ale nakonec Zdeněk Hadrava (48), Ladislav Šilhavý (48), Pavel Kroupa (38) a Martin Vávra (44) odešli od soudu s podmínkami. Poškozenému musí ale společně zaplatit více než 600 tisíc korun. Muž, který zbil dítě, vyvázl již dříve bez postihu.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Historie konfliktu sahá až do Velikonoc v roce 2019. Tehdy v malé obci na Klatovsku 12letý školák spolu se svými kamarády v rámci velikonočních tradic řehtali na vsi a zastavili se i u domu Václava B., jehož jméno ze zákona nelze uvést. Muž zareagoval nepochopitelně. Chlapce napadl, hodil ho na zem a poté jej nejméně desetkrát uhodil pěstí do obličeje, přičemž ho druhou rukou držel za vlasy. Nechal toho, až když viděl souseda, jenž šel zbitému a zraněnému dítěti na pomoc. Na Václava B. byla ke klatovskému soudu podána obžaloba, ale v listopadu 2019 bylo jeho trestní stíhání podmíněně zastaveno na zkušební dobu sedmi měsíců.

Už předtím si to ale s dotyčným podle rozsudku vyřídili zmínění čtyři muži ze vsi. Trestná výprava se konala 17. května 2019 po druhé hodině ráno po oslavě narozenin jednoho ze členů party. Muži Václavu B. (46) bušili na dveře a když jim otevřel, vtrhli dovnitř. „Povalili ho na zem a opakovaně jej Hadrava a Šilhavý udeřili pěstmi do obličeje a požadovali po něm, ať on a Michaela A. (34) stáhnou nebo pozmění svou výpověď, kterou podali v trestním řízení, kde se měli hanlivě vyjádřit k nezletilým dětem Hadravy a Šilhavého a pošpinit tak jejich pověst. Hadrava říkal, že pokud tak neučiní, že je oba zabije,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Brázdová.

Útočníci měli napadnout i Michaelu A. Žalobkyně doplnila, že pak se přidal i Kroupa, který rovněž opakovaně Václava B. udeřil pěstí a několikrát kopl. Hadrava měl poté podle obžaloby vyhrožovat, že muži uřízne hlavu a přikládat mu ke krku motorovou pilu. „Pak požádal Šilhavého, Vávru a Kroupu, aby poškozenému šlápli na hlavu, ať se ta kur.. kouká,“ uvedla Brázdová. Doplnila, že pak odtáhli bezvládného poškozeného z domu, kde jej našla policejní hlídka. Utrpěl různá zranění. „U obou poškozených se v důsledku jednání obžalovaných rozvinula posttraumatická stresová porucha,“ uzavřela Brázdová v obžalobě s tím, že později měl Hadrava na návsi Michaele A. ještě vyhrožovat, že pokud bude na policii ve věci jeho syna vypovídat, že ji zabije.

Podle čtveřice kamarádů se ale vše odehrálo poněkud jinak, než je uvedeno v obžalobě.

Po bezmála ročním projednávání případu, kdy byla slyšena celá řada svědků, senát v čele s Tomášem Boučkem došel k závěru, že je možné obžalované potrestat jen za část skutků uvedených v obžalobě. Hadravovi se Šilhavým, kteří byli při konfliktu prokazatelně mnohem aktivnější, shodně udělil tříleté tresty, Vávrovi s Kroupou pak dvouleté. Za mříže ale nikdo nemusí, všem byly tresty podmíněně odloženy na zkušební dobu dvou let.

Soudce Bouček v odůvodnění uvedl, že výpověď poškozené nebyla věrohodná. V tom, že jí Hadrava vyhrožoval u popelnic, dokonce lhala, neboť podle svědků v tu dobu vůbec nebyl v obci. Prokázat se nepodařilo ani to, že Václavu B. ke krku přikládali motorovou pilu. „Máme vážné pochybnosti o tom, že na místě vůbec byla,“ uvedl Bouček.

Nepodařilo se podle něj prokázat ani to, že by čtveřice dvojici vydírala kvůli změně výpovědi, neboť všichni byli na policii slyšeni až po tomto konfliktu. A nepodařilo se prokázat ani to, že by Michaela A. trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, a to mimo jiné i proto, že se soudem nespolupracovala. U Václava B. však tento problém prokázán byl, stejně jako to, že byl zbit. Proto byli všichni obžalovaní shodně odsouzeni za těžké ublížení na zdraví (plus další trestné činy), kde jim hrozilo vězení na tři roky až deset let. I když šel v případě Brašny a Kroupy soud mimořádně jeden rok pod spodní sazbu, oba se odvolali a věcí se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze. Zbylí dva si stejně jako stání zástupkyně nechali lhůtu na vyjádření.