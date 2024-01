Jen během loňského roku ho policisté přistihli při řízení osobního auta celkem desetkrát. Soudy v Klatovech a Plzni ho za to opakovaně trestaly, dostal několik podmínek, zákazů řízení, pokuty i obecně prospěšné práce , ale vše marné, jezdil dál. Teď už s ním ale soudu došla trpělivost a poslal důchodce, jemuž bude brzy 74 let, za mříže. Marně se senior hájil tím, že auto většinou využíval jen k nezbytným cestám k lékaři, i tím, že kriminál se u nás nedává ani za smrtelné nehody.

Vše začalo tím, že senior opakovaně poměrně značně překročil rychlost v obci, v letech 2021 a 2022 to bylo celkem čtyřikrát, a to o 23 až 37 km/h. V lednu 2023 tak přišel o řidičský průkaz. Ač měl zákaz řízení a byl opakovaně soudy trestán, sedal za volant znovu a znovu. Soudy byly dlouho benevolentní, ukládaly mu výchovné tresty, ale na seniora nic nezapůsobilo, jezdil dál, i přes podmínku a zákazy řízení, které nastřádal až do března 2031. „Na počátku bylo banální překročení rychlosti, kvůli němuž jsem přišel o řidičský průkaz. Věděl jsem, že mám zákaz řízení, ale potřeboval jsem jezdit k lékaři, musel jsem tam vozit svoji družku, která je téměř nepohyblivá. Zpočátku jsme zkoušeli jezdit autobusem, ale to nešlo. Tak jsem se nakonec rozhodl, že upřednostním zdraví před zákazem řízení,“ vysvětloval Glänzner soudu s tím, že v 90 procentech případů, kdy byl přistižen policisty, šlo právě o cestu k lékaři.

Přiznal ale, že jízda, kvůli níž stanul nyní před Okresním soudem Plzeň-sever, byla na benzinku, kde chtěl dofoukat kola. Před soudem prohlásil vinu, postěžoval si ale, že nepodmíněný trest navržený státním zastupitelstvím je nepřiměřený. „Rychlost se porušuje dnes a denně, já při jízdách nikdy nikoho neohrozil, nebyl žádný škrábanec, nic. Nepodmíněný trest se mi zdá neúměrný,“ apeloval senior s tím, že tolik se nedává ani za smrtelnou nehodu.

Státní zástupce Yannick Habily navrhl obžalovanému, jemuž hrozily až dva roky vězení, uložit nepodmíněný trest odnětí svobody na šest až osm měsíců. Připomněl přitom, že muže od páchání trestné činnosti neodradilo ani sedm loňských rozhodnutí soudů kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a že jde o speciálního recidivistu. Výmluva na lékaře podle něj neobstojí, jsou další možnosti, jak se tam dopravit.

S tím se soudce Radek Vydra ztotožnil a Jiřího Glänznera poslal za mříže, ovšem na trochu kratší dobu, na pět měsíců. Připomněl přitom, že má v rejstříku trestů celkem 20 záznamů. Více než polovina je staršího data a je dávno zahlazena, ale to, co senior předvedl vloni, kdy byl opakovaně soudně trestán za řízení v zákazu, se jen tak nevidí. „Je to extrémní a svědčí to o jistém pohrdání soudem,“ prohlásil soudce Vydra s tím, že jiný trest než nepodmíněný nepřicházel v úvahu vzhledem k tomu, že předchozí výchovné tresty neměly žádný účinek. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro odvolání.