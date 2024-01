Jenže narazil a sám dostal od druhého Plzeňana nařezáno. Tím pro něj trable nekončí, teď ještě Otcovský usedl na lavici obžalovaných, zpovídá se z výtržnictví. U soudu ale vinu odmítl. „Já jsem oběť, byl jsem napaden,“ tvrdil a zopakoval to i při konfrontacích do očí i druhému řidiči a jeho ženě. Ti ale trvají na svém, že se choval jako nebezpečný šílenec za volantem a že první ránu zasadil on.

Incident se odehrál v Plzni loni 8. července v podvečer. Tehdy jel Otcovský s fabií do městské části Vinice, neboť tam vezl zákazníkovi jídlo z restaurace. Před ním jela octavie řízená Jaroslavem T. (33), s nímž cestovala jeho žena, dvě malé děti a pes. Otcovský ho chtěl předjet, ale nedařilo se mu to. Vzhledem k jeho způsobu jízdy nakonec řidič octavie zastavil. Otcovský odstavil vůz za ním. „Vystoupil a poté bez varování fyzicky napadl taktéž vystoupivšího řidiče druhého vozidla tak, že ho udeřil přesně nezjištěným počtem úderů pěstí do levé čelisti. Když vystoupila manželka poškozeného, která se snažila oba aktéry dostat od sebe, Jan Otcovský jí úderem srazil brýle,“ popsal v obžalobě státní zástupce Robert Merkun.

To, že Otcovský útočil jako první, potvrdili soudu Jaroslav T. i jeho žena. Podle svých výpovědí jeli v poklidu domů, když se zezadu přiřítila fabie, která se je snažila podjet zprava, přes zastávku MHD a odstavný pruh. Tam ale stála auta, a tak její řidič musel přibrzdit a zařadit se za ně. „Troubil na mě, problikával mě, v zrcátku jsem viděl, že ukazuje prostředníček. Jemně jsem šlápl na brzdu, aby viděl brzdová světla, ale jel pořád úplně nalepený na nás, bylo to hrozně nebezpečné a já měl v autě malé děti. Tak jsem nakonec zastavil, abych mu řekl, že tohle se nedělá. Jenže on na mě hned zaútočil,“ líčil soudu Jaroslav T. Dodal, že když inkasoval první ránu pěstí, začal se bránit. „Nejsem boxovací pytel,“ prohlásil.

Jeho žena dodala, že když vystoupila, schytala jednu ránu do obličeje i ona. Uvedla také, že viděla, jak útočník odběhl do auta, sundal z předního skla kameru, hodil ji dozadu, vrátil se a pak zase zaútočil. Jenže její manžel ho dokázal chytit do kravaty a zpacifikovat. „Když pak přišel nějaký pán, najednou přestal útočit a dělal ze sebe oběť,“ uvedla žena. Doplnila, že když po incidentu vezli vyděšené děti domů, kam to měli z místa konfliktu jen kousíček, obžalovaný je autem pronásledoval a pak jim ještě bránil ve vstupu do domu a znovu napadl jejího muže.

Oběť ze sebe dělal Otcovský i u soudu. Přiznal, že chtěl octavii předjet, protože spěchal, ale její řidič mu to podle něj schválně neumožnil, nejprve jel tak 30 – 40 km/h a pak zrychloval. A navíc ho podle něj ohrozil nebezpečným manévrem a ještě dvakrát vybrzdil. Když pak zastavil, šel si to s ním dle svých slov v klidu vyříkat. „Jenže on se ke mně rozběhl a dával mi rány, které jsem vykrýval, některé úspěšně, jiné neúspěšně. Jeho žena mi pak dala dvě rány do zad a roztrhla tričko, přitom jsem se ohnal a srazil jí brýle,“ líčil a dodal, že když ho Jaroslav T. dostal na zem, kopala ho ještě Miluše T. do hlavy. To však drobná žena, měřící 155 cm, odmítla a připomněla, že měla tehdy na nohou sandály, což dokumentují i snímky policie. Otcovský potvrdil, že manžele ještě po incidentu pronásledoval, ale prý proto, že chtěli ujet. Řekl také, že utrpěl zranění, s nimiž skončil na několik dní v nemocnici.

Líčení bude pokračovat v únoru výslechy svědků, obžalovanému hrozí až dva roky vězení.