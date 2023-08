Do půlnoci 26. listopadu 2021 chybělo už jen málo, když se trojice popíjejících kamarádů rozhodla, že se vypraví na jídlo. „V Dobřanech už bylo všude zavřeno, tak jsme chtěli jet do McDonald's. Domluvili jsme se, že když mi nemůžou vzít řidičák, tak budu řídit já. Jel jsem s Martinovým autem Seat Leon, on sám byl hodně opilý. Vzpomínám si, že jsem se připoutal a říkal klukům, ať to udělají také,“ líčil soudu Halagan s tím, že z jízdy samotné si prakticky nic nepamatuje, až pak náraz.

Podle státní zástupkyně Taťány Ulčové sedl za volant, ač měl v sobě 1,8 promile alkoholu. Na křižovatce dobřanských ulic Stromořadí a Sokolovská nezvládl řízení a havaroval poté, co zrychlil, aby si skočil na terénní nerovnosti. „V rychlosti 81 – 99 km/h narazil do domu,“ popsala Ulčová. Martin L., ročník 1996, utrpěl vážná a rozsáhlá zranění a byl bezprostředně ohrožen na životě, několik dní byl v umělém spánku. Měl otřes mozku, krvácení do mozku, zlámaná žebra, zlámané další kosti a mnohá další zranění. Dominik L., ročník 2000, který byl stejně jako Martin L. nepřipoutaný, utrpěl tříštivou zlomeninu bederního obratle, měl rozlámanou stydkou kost a další zranění. I on byl dlouho v nemocnici. A také on bude mít, stejně jako Martin L., dle znalců takřka jistě trvalé následky.

„Mrzí mě, že se to stalo, byla to moje blbost. Cítím se vinen vším, co je v obžalobě. Nesouhlasím ale s právní kvalifikací, nenesu odpovědnost za jejich zranění, protože kluci nebyli připoutaní,“ uvedl Halagan. Přiznal, že v minulosti přišel o řidičák opakovaně. Naposledy kvůli pervitinu, předtím, v roce 2017, byl odsouzen za to, že po šesti pivech sedl za volant a vezl domů kamaráda, jenž se opil tak, že nemohl chodit. Měl i další přestupky v dopravě. „Je pravda, že z předchozích zákazů činnosti jsem si nic nedělal. Od té nehody ale nepiji alkohol a neřídím,“ tvrdil okresnímu soudu.

Soudní znalec z oboru lékařství Luděk Pitter soudu řekl, že mladíci nemuseli utrpět tak závažná zranění, kdyby se připoutali. „Jednou z nejhorších věcí je nepřipoutat se v autě s airbagy,“ prohlásil.

Oba zranění mladíci, zdravotní pojišťovna a další poškození po Halaganovi požadovali dohromady zhruba dva miliony korun. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozilo až osm let vězení. Soudní senát OS Plzeň-jih v čele se soudcem Jiřím Žižkou poslal Halagana na dva roky za mříže a zároveň mu na pět let zakázal řídit motorová vozidla. Nařídil mu také uhradit škodu zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, ostatní byli odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. „Jen shodou náhod neskočila nehoda fatálně,“ uvedl předseda senátu Jiří Žižka a připomněl, že Halagan porušil celou řadu nařízení. „Vzhledem k závažnosti jeho jednání nepřicházel v úvahu jiný trest než nepodmíněný,“ dodal Žižka.

Obžalovaný se na místě odvolal, konečné slovo tak měl nyní Krajský soud Plzeň. Ten zrušil verdikt soudu prvního stupně a obžalovanému nově uložil dvouletý trest, který mu podmíněně uložil na zkušební dobu v trvání pěti let. Dále mu na šest let zakázal řídit motorová vozidla a uložil mu, aby ve zkušební době uhradil škodu a odčinil nemajetkovou újmu, kterou svým činem způsobil. V odůvodnění mimo jiné předseda senátu David Protiva uvedl, že oba poškození, kteří byli pod značným vlivem alkoholu, mají na tom, co se stalo, spoluvinu. Sedli do auta s opilým řidičem a nepřipoutali se. Jejich podíl je na příčině a následku nehody podle soudu celkem 40 procent. „Nepodmíněný trest uložený okresním soudem byl nepřiměřeně přísný,“ uzavřel Protiva. Verdikt je pravomocný.