Krajský soud v Plzni totiž poslal 23letého mladíka z Chebska na několik let do vězení. Kromě toho se musí podrobit sexuologické léčbě a zaplatit školačce odškodné.

Gabriel B., jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit, podle soudních znalkyň z oboru psychiatrie a psychologie trpí hebefilií, což je jedna z forem pedofilie, a byl u něj zjištěn i sadomasochismus. Proto příliš nepřekvapí, že měl kvůli sexuálním útokům na nezletilé dívky po internetu problémy už jako mladistvý. Pořádný malér si ale vykoledoval až vloni na podzim, kdy se mu podařilo zkontaktovat třináctiletou školačku, s níž komunikoval přes instagram a messenger, a vylákat z ní odvážnější snímek. Ten pak použil k tomu, aby dívku vydíral. Žádal po ní zaslat nahá videa, jinak ho zveřejní.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Poškozená mu ze strachu zaslala video, kde se hladila na nahých prsou. On jí následně začal prostřednictvím zpráv vyhrožovat, že pokud mu nepošle další fotografie a videa, kde je nahá, tak její předchozí video zašle její rodině a kamarádům. Proto si ho na instagramu zablokovala, avšak on ji kontaktoval přes messenger,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr s tím, že Gabriel B. poté zoufalou dívku donutil k zasílání dalších ještě odvážnějších fotek a videí a dokonce ji přiměl k tomu, aby během videohovoru plnila jeho sexuální příkazy. Když pak ale požadoval osobní setkání a orální sex, dívka si řekla „už dost“, sebrala odvahu a vše řekla matce. Spolu pak kontaktovaly policii.

„Psal mi, že mě vyzvedne u školy a že si to se mnou užije,“ popsala policistům sama školačka, která přiznala, že s Gabrielem B. komunikovala, ač ho nikdy neviděla a znala ho jen z jeho profilu, kde měl ovšem mnohem mladší fotku.

„Je to vše pravda až na to, že jsem se s ní chtěl setkat a mít orální sex, tím jsem ji jen strašil,“ řekl soudu mladík, jenž přiznal, že dívku našel náhodou při brouzdání po sociálních sítích, oslovil ji a když zareagovala, začal si s ní psát. „Napřed přátelsky, pak jsem ji začal vydírat. Tato komunikace mě vzrušuje víc než fyzický kontakt,“ uvedl. Potvrdil, že opakovaně měnil svoje profily na sítích. „Komunikoval jsem s holkami mladšími 15 let, tak abych nebyl dohledán,“ vysvětlil.

Sexuálního devianta, který děsil ženy v Karlových Varech, dopadli na Plzeňsku

Senát v čele se soudcem Tomášem Mahrem došel po provedení dokazování k závěru, že je mladík vinen skutky uvedenými v obžalobě. Byl mu uložen čtyřletý nepodmíněný trest, který si odpyká ve věznici s ostrahou. Dále mu bylo nařízeno ambulantní sexuologické léčení, státu propadly mobilní telefon a počítač, používané k páchání trestné činnosti, a musí také poškozené zaplatit odškodné ve výši 90 tisíc korun. „Trest byl uložen pod spodní hranicí trestní sazby z důvodu, že soudní znalkyně konstatovaly, že má obžalovaný sníženou příčetnost,“ konstatoval Mahr. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.