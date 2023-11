Vavřík má jít za mříže na devět let a ještě uhradit peněžitý trest 1,5 milionu korun, ostatní členové party, David Bajger (29), Miloš Pulda (53), Václav Heppner (35), René Čížek (33), Štefan Súkeník (33) a Daniel Červený (48), dostali tresty v rozpětí od dvou do osmi let.

Zdroj: Milan Kilián

Podle rozsudku, který vynesl senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou, v období nejméně od května 2021 do února 2022 byli všichni členy organizované skupiny, v níž vedoucí úlohu zastával Tomáš Vavřík. „Ten vše organizoval, trestnou činnost koordinoval a finančně zajišťoval. Obstarával zásoby sušeného konopí určeného k distribuci,“ uvedla v rozsudku Bočková. Pravou rukou šéfa a tzv. kurýrem byl podle rozsudku Bajger, jenž měl na starosti kompletaci, vážení a balení zásilek s drogami. To činil v autoservisu či jedné z garáží a následně měl pod palcem závoz marihuany do několika klubů v Plzni. Tam je za provizi distribuovali k zákazníkům další členové party. Dodavatelem konopí byl Heppner, který marihuanu sám pěstoval, a když nestačila, neboť kšefty byly dle rozsudku veliké, sháněl ji od jiných „zahradníků“. Nebylo to samozřejmě zdarma a vydělávali i členové party, kteří marihuanu prodávali zákazníkům klubů.

„Šlo o dlouhodobě fungující organizovanou skupinu osob, kdy každý si byl plně vědom své role, úkolu a tento si bez dalšího plnil. Vavřík do chodu této skupiny vstupoval jen v případě problémů, sporů, které bylo potřeba řešit,“ konstatovala Bočková.

Za kšefty s drogami hrozily Vavříkovi, Bajgerovi a Puldovi tresty od 8 do 12 let, ostatním od 2 do 10 let. Nejtvrdší trest uložil senát šéfovi Vavříkovi, jenž dostal 9 let a musí zaplatit 1,5 milionu korun. Bajger a Pulda si shodně odsedí osm let, Bajger navíc přišel o své BMW, v němž rozvážel drogy, a Pulda dostal peněžitý trest 800 tisíc korun. Heppner, Čížek a Súkeník odešli od soudu s trestem v délce 2,5 roku, Červený má za mřížemi strávit o půl roku méně. Státu navíc propadly všechny drogy zajištěné při domovních prohlídkách, vybavení pěstíren, mobily a další věci.

„Byť obžalovaný Vavřík trestnou činnost popíral, soud má za to, že právě on byl organizátorem. Usvědčuje ho mimo jiné Bajger, který se v přípravném řízení doznal k trestné činnosti a usvědčoval i ostatní spoluobžalované,“ uvedla Bočková s tím, že soud měl ale i řadu dalších důkazů včetně např. odposlechů. „Peněžitý trest, uložený Vavříkovi, je jen zlomek toho, co získal. Jde o hotovost, kterou měl doma,“ vysvětlila soudkyně a dodala, že šéf gangu i někteří další členové mají sklony k páchání trestné činnosti, nejde o jejich první konflikt se zákonem.

Rozsudek se nejvíce nezdál Vavříkovi, jenž nad ním střídavě kroutil hlavou a střídavě se smál. Na místě se proti němu odvolal, stejně jako téměř všichni ostatní obžalovaní. Jen Pulda, stejně jako státní zástupkyně Věra Brázdová, si ponechal lhůtu. Věcí se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.