S podmínkou a zákazem činnosti odešla od Okresního soudu Plzeň-jih Irena Bláhová (58) z Plzně, která dle rozsudku coby operátorka tísňové linky Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje nevyslala sanitku ke staršímu muži, jenž byl nalezen ležící na chodníku ve Starém Plzenci, ale poslala rovnou koronera.

Považovala ho totiž na základě rozhovoru s oznamovatelem za mrtvého. Jenže podle soudu si nemohla být jistá, že je skutečně mrtvý. Dopustila se tak neposkytnutí pomoci. Verdikt není pravomocný.

Od doby, kdy si lidé projíždějící autem Starým Plzencem všimli čtyřiašedesátiletého muže ležícího bezvládně na chodníku, uplynuly už více než dva roky, bylo to 13. října 2021. „Měl otevřené oči, nehýbal se, nedýchal. Volal jsem na linku 155 a postupoval podle toho, jak mi říkala paní ze záchranky. S pánem, co šel kolem, jsme zkoušeli, zda má tep, ale neviděli jsme žádné známky života. Modral a byl studený,“ popsal soudu muž, který přispěchal k seniorovi na chodníku jako první. Dodal, že operátorka mu řekla, že je tedy dotyčný mrtvý a ať na místě počká na policii a koronera. A to byl právě okamžik, kdy měla operátorka Bláhová udělat zásadní chybu.

„Přestože si v průběhu telefonního hovoru nezjistila informace, které by jednoznačně svědčily pro závěr, že poškozený zemřel, rozhodla o nevyslání výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Místo toho vyslala lékaře, provádějícího prohlídku zemřelých, který se na místo dostavil zhruba za 1,5 hodiny, kdy v mezidobí se na místo dostavila jednotka hasičského záchranného sboru, která započala s okamžitou resuscitací,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Renata Havelková. V oživování poté pokračovali přivolaní zdravotničtí záchranáři, ale bohužel neúspěšně. „Osobě, která je v nebezpečí smrti a jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytla potřebnou pomoc, ač byla podle povahy svého zaměstnání povinna takovou pomoc poskytnout,“ dodala Havelková.

Ač pro laiky vypadal muž na chodníku jako mrtvý, mohl podle soudního znalce, lékaře Ondřeje Fraňka, v tu dobu ještě žít. „To, že má člověk modrou barvu, že se nehýbá a nedýchá, to není jistá známka smrti. Byla možnost obnovení životních funkcí, byť to bylo v řádu jednotek procent,“ uvedl Franěk s tím, že operátorka nepostupovala v souladu s doporučeným postupem. Sanitku podle něj měla na místo jednoznačně vyslat.

Obžalované nenahrálo ani vyjádření Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, podle níž s ní byla v minulosti opakovaně řešena její pochybení.

Obžalovaná, dlouholetá operátorka tísňové linky, ale vinu před soudem opakovaně odmítla, hájila se tím, že vycházela z informací od volajícího.

Soud však došel k závěru, že je vinna. „Byl jí uložen trest odnětí svobody v délce šesti měsíců, s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku, a trest zákazu činnosti na čtyři roky,“ uvedla soudkyně Martina Soudková. To pro Bláhovou znamená, že ve stanoveném období nemůže vykonávat nejen svoji profesi, ale, zjednodušeně řečeno, ani další povolání, v nichž by poskytovala lidem zdravotní péči. Verdikt není pravomocný.