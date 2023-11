Obžalované se hájily tím, že je pracovnice radnice nazvala špínami.

Podmínkou potrestal plzeňský městský soud Denisu Bimbovou (24), která podle obžaloby zbila úřednici plzeňského městského obvodů kvůli čipu na psa. Denisina matka, Kvetoslava (48), která se měla útoku také účastnit, odešla od soudu bez trestu. Soud ji zprostil obžaloby, neboť se nepodařilo prokázat, že by úřednici také udeřila. Zatímco dcera přijala verdikt poměrně klidně, matka nadávala tak, že musela být vykázána ze soudní síně.

Vše začalo tím, že se matka a dcera Bimbovy, které žijí v centru Plzně, loni na jaře rozhodly, že si pořídí psa. A protože v tu dobu obě žily ze sociálních dávek a podle svých slov slyšely, že lidem v hmotné nouzi povinný čip pro psa proplácí úřady, šly se na to zeptat na nedaleký Úřad městského obvodu Plzeň 3. Přitom mělo dojít k ostrému konfliktu. Na tom, jak vypadal, se obě strany neshodly.

Úřednice Hana Š. a Lenka M. u soudu vypověděly, že Denisa a Kvetoslava Bimbovy po nich požadovaly vydání čipu pro psa zdarma a odmítaly pochopit, že si ho musí zaplatit. „Když jsme jim řekly, že jim čip určitě neproplatíme, začala starší paní říkat, že na to nemají peníze, že jsou v hmotné nouzi. Vysvětlovaly jsme, že s tím nic neuděláme, ale nadávaly na stát, na systém,“ popsala Lenka M. Dodala, že její kolegyně poté řekla, že diskuze nikam nevede, otevřela dveře a vyzvala ženy k odchodu. „Když kolegyně vyšla na chodbu, začala jí paní Bimbová mladší velmi sprostě nadávat. Když jí řekla, ať se uklidní, nebo na ni zavolá policii, napadla ji,“ popsala Lenka M.

„Tykala mi, nadávala. Najednou mě chytila za vlasy, tlačila mi hlavu k zemi, fyzicky jsem se jí nebyla schopna ubránit. Začala jsem volat o pomoc, ona mě pak hodila na zeď. Spadla jsem do židlí, které tam stály, upadly mi přitom brýle. To už vycházeli kolegové z kanceláří,“ popsala Hana Š. s tím, že pak jí ještě Bimbová starší uštědřila ránu do zad. To potvrdila i Lenka M. Další pracovníci radnice, kteří viděli konec incidentu, se ale shodli, že závěrečnou ránu dala úřednici mladší z žen.

„Byla jsem celá domlácená a kolegové mě odvezli na pohotovost. Měla jsem poraněnou krční páteř, musela jsem nosit límec, dále jsem měla zhmožděné rameno a koleno. Dva týdny jsem byla v pracovní neschopnosti, brala jsem léky na bolest a na spaní. Nemohla jsem nosit nic těžkého,“ uvedla Hana Š.

Bimbovy se ale u soudu postavily do role obětí. Tvrdily, že se ony chovaly slušně, na rozdíl od úřednic. Řekly, že na ně začala být jedna z nich bezdůvodně agresivní, vysmívala se jim. „Říkala vypadněte odsud, vy špíny, nemám čas se s vámi vybavovat. Slovo špíny ještě několikrát zopakovala,“ líčila starší z žen. „Jednala se mnou jako se špinavým asociálem,“ dodala její dcera. Řekla, že úřednice ji začala fackovat, pak napadla i její matku. „Myslela jsem, že ji zabije,“ brečela u soudu, k čemuž se pláčem přidala i její matka. Obě tvrdily, že se jen bránily.

Senát v čele se soudcem Josefem Prachem potrestal Denisu Bimbovou trestem 30 měsíců, podmíněně odloženým za zkušební dobu tří let. Po celou dobu musí být pod dohledem probačního úředníka. Starší z žen byla obžaloby zproštěna, neboť její vina nebyla prokázána. I přesto verdikt soudu neunesla. „Jste zločinci, v této republice neexistuje spravedlnost. Odsoudíte dceru, která nic neudělala,“ křičela a neuklidnila se ani po opakovaných napomenutích, a tak byla vykázána. Neslyšela už tak odůvodnění rozhodnutí, v němž soudce Prach mimo jiné připomněl, že Denisa měla problém kvůli záchvatům vzteku již v minulosti, kdy na ni jednou dokonce přivolala policii její vlastní matka. Dívka poté hlídku napadla. Verdikt není pravomocný.