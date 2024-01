Už v roce 2002 dostal Bartolomej Horváth (49) za pokus vraždy 14 let. Jeho oběť, kterou škrtil a po níž dupal, tehdy zachránilo, že předstírala smrt. Žena, na kterou Horváth zaútočil loni v únoru v Novém Sedle na Sokolovsku, už ale neměla šanci. Doslova jí rozmlátil hlavu železnou tyčí.

Horváth se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, díky níž by vyvázl s 18 lety vězení, senát Krajského soudu v Plzni v čele se soudcem Janem Hostašem ale tuto dohodu smetl ze stolu. „Trest považujeme za nepřiměřeně mírný,“ vysvětlil Hostaš. Horváth dostal šanci dohodnout si během následujících deseti dní s obžalobou vyšší trest, jinak se bude konat běžné hlavní líčení. Může dostat i doživotí.

Už v roce 2001 se Horváth v Chodově na Sokolovsku pokusil pro pár tisíc korun zavraždit svoji 79letou známou Anežku S. Útok byl velmi surový, seniorku zachránilo, že předstírala smrt. Horváth dostal u Krajského soudu v Plzni v roce 2002 trest 14 let, které si celý odseděl. Už tehdy znalci konstatovali, že šance na jeho resocializaci jsou minimální.

Potvrdilo se to bohužel loni 3. února večer, kdy navštívil v Novém Sedle na Sokolovsku svou známou Lucii H. (42) a žádal po ní pervitin na dluh. Když odmítla, pohádali se a on pak brutálně zaútočil. Podle obžaloby jí doslova rozmlátil hlavu kovovou tyčí. Jak uvedl státní zástupce Roman Šustáček, zasadil ženě nejméně pět ran a způsobil jí rozsáhlé zlomeniny klenby lební v oblasti temenní a týlní kosti a další zranění hlavy. „Bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí žaludečního obsahu při selhávání dechových a oběhových funkcí v důsledku poranění mozku,“ upřesnil Šustáček. Dodal, že Horváth bezvládné ženě odcizil její mobilní telefon a sáček s pervitinem, a aniž by se zajímal o její stav, nechal ji ležet na zemi, přikryl její tělo peřinou a byt opustil.

Horváth, který byl po zadržení vzat do vazby, se před středečním veřejným zasedáním se státním zástupcem dohodl na uzavření dohody o vině a trestu, jejímž obsahem byl návrh, aby mu byl uložen trest odnětí svobody ve výměře 18 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a rovněž uložena povinnost náhrady nemajetkové újmy pozůstalým v celkové výši přes 4,5 milionu korun.

Jenže soudní senát dohodu neakceptoval. „Trest považujeme za nepřiměřeně mírný,“ prohlásil předseda senátu Hostaš a připomněl nejen trestní minulost obžalovaného, ale i to, že znalci prakticky vyloučili možnost jeho resocializace. Uvedl také, že obžalovanému může být uložen výjimečný trest v délce 21 až 30 let, a dokonce i doživotí.

Horváthovi, který prostřednictvím obhájkyně uvedl, že on považuje trest 18 let za adekvátní, dal senát šanci, aby uzavřel novou dohodu o vině a trestu, kde bude dohodnut vyšší trest, jenž už by mohl soud akceptovat. Má na to deset dní, a pokud se tak nestane, odstartuje běžné hlavní líčení.

Pozůstalí, kteří si nenechali líčení ujít, Deníku řekli, že trest 18 let považují stejně jako soud za příliš mírný. „Měl by dostat ten nejtvrdší trest, doživotí,“ myslí si bratr mrtvé. „Sestru už nám to nevrátí. Ale ten člověk to udělal už dvakrát, je nenapravitelný. Pustí ho za 18 let a on zabije někoho dalšího,“ uzavřela sestra zavražděné.