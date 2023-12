Slibovali ženám z Jižní Ameriky hezkou práci v Čechách. Když naletěly a přijely, skončily v erotickém klubu v malé obci na severu Plzeňska a tříčlenný gang je zotročil a udělal z nich prostitutky. Teď si ale policie na dva muže a ženu, kteří žijí na Plzeňsku, došlápla a pozatýkala je. Dva ze tří obchodníků s lidmi skončili ve vazbě, všem hrozí až 12 let kriminálu.

Prostituce. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje odhalili organizovanou skupinu obchodníků s lidmi. Kriminalisté spolupracovali i s dalšími složkami jak české, tak zahraniční policie,“ informovala plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Doplnila, že podle dosud zjištěných skutečností dva muži ve věku 33 a 47 let a jedna 33letá žena nejméně během listopadu 2022 a od konce června do současné doby provozovali erotický klub na Plzeňsku, kde zaměstnávali ženy z různých států Jižní Ameriky. „Obvinění přitom využívali ekonomicky špatného zázemí osob v jejich rodné zemi a pod příslibem finančního výdělku v České republice lstí přesvědčili nejméně 15 žen k práci společnic bez poskytování sexuálních služeb. Ženám po příletu do Česka ihned odebrali doklady,“ uvedla Raindlová s tím, že pak je pod pohrůžkami či dokonce za použití násilí nutili k různým činnostem sexuálního charakteru.

V partě měl každý jasně dané úkoly. Mladší z mužů zajišťoval organizačně a finančně takzvaný nábor a dopravu osob ze zahraničí. Dále ženy vozil na předem domluvená místa za účelem provozování prostituce a vybíral od nich vydělané peníze. Starší muž vystupoval jako provozní erotického klubu, instruoval cizinky ohledně pracovní náplně a zajišťoval telefonickou i osobní komunikaci se zákazníky. Žena se starala o propagaci, zajišťovala inzerci pracovnic a klubu na různých erotických portálech. „Poškozené ženy odevzdávaly veškerý svůj výdělek za poskytnutí sexuálních služeb obviněným,“ doplnila Raindlová.

Všichni tři členové gangu byli obviněni z pokračujícího zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi. „Vrchní komisařka podala státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněných osob do vazby, který soudce akceptoval. Pouze v případě obviněné ženy byla vazba nahrazena jiným opatřením,“ uzavřela Raindlová.