Policie v Plzni pochytala zloděje, kteří vykrádali domy i supermarkety

Dva úspěchy si v boji s nenechavými zloději připsali policisté na Plzeňsku. Podařilo se jim dopadnout trojici, která vykrádala různé objekty a způsobila při tom statisícové škody, i samotáře, jenž se zaměřoval na rodinné domy, kde byl jako smrt – bral vše, co mu přišlo pod ruku.

Vše, co mu přišlo pod ruku, bral při svých vloupáních do rodinných domů v Plzni šestatřicetiletý muž. Po dopadení ho soud poslal do vazby. | Foto: se svolením PČR