Plzeňští kriminalisté se pyšní velmi vysokou objasněností vražd, poslední rok je ale trápí hned dva pomníčky. Dnes, v pátek 22. září, je to přesně rok, co byl v Plzni na Borech nalezen ubodaný muž.

Pachatel stále uniká, stejně jako surový vrah, jehož oběť byla nalezena v lednu 2023 v Berounce. Byla zohavená, chyběla jí hlava a přirození, a tak případ vyvolal velké pozdvižení. Policisté po pachatelích dle svého vyjádření stále intenzivně pátrají, druhý případ má na starost dokonce speciální vyšetřovací tým.

První ze zavražděných byl nalezen 22. září před půlnocí v městské části Bory. Chodci, kteří tělo muže objevili, přivolali na místo záchrannou službu, ale ta byla bezmocná. Muž měl dle zjištění Deníku v těle několik bodných ran. Zpočátku nebyla známa identita, až po několika dnech policie zjistila, že jde o 48letého obyvatele jedné plzeňské ubytovny.

Zatímco první z vražd takový rozruch nevzbudila, druhé byly plné noviny i televize. Důvod byl jednoduchý. Tělo nalezené 12. ledna v Berounce pod lávkou u sv. Jiří v oblasti Pecihrádek mělo podle zdroje Deníku uříznutou nejen hlavu, ale i genitálie a po těle řadu dalších zranění a zohavení způsobených řezným nástrojem, zřejmě nožem. Mrtvý měl u sebe doklady, a tak kriminálka hned věděla, že jde o dvaatřicetiletého Slováka, který se pohyboval v komunitě bezdomovců, kde byl známý pod přezdívkou Čobol.

Ač jsou si oba mordy v něčem podobné, podle zjištění Deníku není pravděpodobné, že by ve městě piva řádil sériový vrah. Mnohem pravděpodobnější je, že vraždy spáchali dva odlišní pachatelé. Co jsou zač a kdo jsou, ale zůstává stále nezodpovězené. Policisté nehází flintu do žita, jejich mluvčí Dagmar Brožová potvrdila, že na obou vraždách stále aktivně pracují. „K vyřešení případu mužského těla bez hlavy byl sestaven speciální vyšetřovací tým, který vyvíjí maximální úsilí pro to, aby byl tento zvlášť závažný zločin vraždy objasněn,“ uzavřela Brožová. Zda má policie nějaké nové indicie, které by mohly vést k pachatelům, nekomentovala.