Chybělo jen málo a starší žena z Plzeňska by přišla o půl milionu korun. Další pokus o podvod, který vyšetřují policisté z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň, má tentokrát ale šťastnější konec, než u řady předchozích obětí.

U bitcoinmatů policisté často rozmisťují letáky varující před podvody. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Ženu kontaktoval pachatel telefonicky 23. října 2023 a představil se jako pracovník jedné banky s tím, že by s ní chtěl dojednat výhodné podmínky úvěru na 250 tisíc korun, o který si měla sama zažádat. Neodradilo ho ani to, když žena odpověděla, že o žádný úvěr nežádala a má navíc účet u jiné banky. Poté ji fiktivně přepojil na zaměstnance další bankovní společnosti a následně na ‚bezpečnostní oddělení‘.

„Tam ženě vzhledem k tomu, že podle nich nejspíš někdo vystupuje pod jejím jménem, doporučili, aby si zablokovala účet. Následně jí další pracovník oddělení doporučil, aby ze svého účtu vybrala 490 tisíc korun, peníze vložila do bitcoinmatu a převedla do kryptoměny. Vysvětlením bylo, že si tak nejlépe ochrání své peníze před případným útokem podvodníka. Na e-mail jí navíc přišly různé dokumenty k aktivaci elektronického účtu. Naštěstí si ve chvíli, kdy se chystala vložit peníze do bitcoinmatu, žena uvědomila, že se jedná o podvod a celou věc oznámila na policii,“ popsala případ policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policejní komisař po jejím oznámení zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu spáchaného ve stádiu pokusu.