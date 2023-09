Stařenka, která chtěla udusit pacientku polštářem, byla nepříčetná

Pětaosmdesátiletá stařenka, která se pokusila udusit polštářem o devět let starší ženu na pokoji ve Fakultní nemocnice v Plzni, kde byly obě hospitalizovány, nakonec před soudem, kde by jí hrozilo za pokus vraždy 10 až 18 let vězení, neskončí.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň