Fyzičku plzeňských strážníků prověřil minulý týden dopoledne jedenatřicetiletý řidič, kterého zastavila hlídka Městské policie poté, co projel zákazem vjezdu v Šumavské ulici nedaleko Hlavního nádraží v Plzni.

Řidič v Plzni utíkal před strážníky, hru na schovávanou ale nakonec nevyhrál, chycen byl v lokalitě U Zvonu v centru města. | Foto: se svolením MP Plzeň

„Během kontroly nenasvědčovalo nic tomu, že by mohlo jít o dosti neukázněného řidiče, ačkoliv se všemožně vymlouval na to, že všechny doklady zapomněl doma,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Zdroj: Youtube

Vše se ale během chvíle změnilo. Když hlídka při ověřování potřebných údajů zjistila, že za volant sedl bez toho, aniž by vůbec někdy vlastnil řidičský průkaz, sešlápl muž plynový pedál a začal ujíždět po Americké ulici směrem na Wilsonův most. Strážníci okamžitě naskočili do služebního auta a začali jej pronásledovat. Na Denisově nábřeží muž auto odstavil uprostřed vozovky a dal se na úprk přes lávku. Cestou se snažil i skrývat, ale nakonec to pro něj nedopadlo dobře.

Hlídky v okolí měly už k dispozici jeho zevrubný popis, navíc jeho zběsilý útěk byl velmi nápadný i některým kolemjdoucím. „Strážníci ho nakonec zahlédli schouleného za zděným plotem domu v ulici U Zvonu. I tak ale ‚hru na schovávanou‘ nechtěl vzdát a znovu se rozhodl vzít nohy na ramena. Po pár desítkách metrů byl však strážníky dostižen a záhy skončil s želízky na rukou,“ dodala k honičce Pužmanová.

Bratr policejního šéfa vyhrožoval, že na Klatovsku vystřílí celou vesnici

Jednatřicetiletého muže, který má až do listopadu 2026 vysloven zákaz řízení, si pak k šetření převzali policisté ČR.