U Krajského soudu v Plzni odstartovalo v pátek líčení s mladým sexuálním predátorem, který oslovoval mladičké dívky prostřednictvím internetu, nechával si od nich posílat nahé fotky a videa a pak je drsně vydíral.

Mladíka, který se u Krajského soudu v Plzni zpovídá ze sexuálního nátlaku či vydírání, přivedla eskorta z vazby. | Video: Deník/Milan Kilián

Líčení se konalo za zavřenými dveřmi, neboť soudní senát vyloučil veřejnost včetně médií. Zdůvodnil to nejen ochranou poškozených, ale i obžalovaného. Média nesmějí publikovat nic, co by vedlo k jeho identifikaci. Obžaloba ho chce poslat nejen za mříže, ale žádá pro něj vzhledem k jeho úchylce i ústavní sexuologickou léčbu.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Mladíka s vizáží středoškolského studenta přivedla k líčení eskorta z vazby. „V období od května 2022 do února 2023 měl prostřednictvím sociální sítě Snapchat a Instagram navazovat komunikace s nezletilými dívkami, po kterých měl požadovat zasílání nahých fotografií a videí, a to zpravidla pod vyhrůžkami zveřejnění videí, na kterých např. figurovala jejich kamarádka či ony samotné. Obžalovaný měl takto od dívek pod výhrůžkami zveřejnění získávat velké množství jejich nahých fotografií a videí, přičemž pokud některá z dívek odmítla, tato videa a fotografie zveřejnil na shora uvedených sociálních sítích,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Mladík je obžalován rovněž z toho, že doma přechovával tisíce pornografických snímků a videí s dětmi, schovával si i komunikaci s poškozenými.

Protože podobné případy nejsou bohužel výjimečné a pubertální dívky jsou někdy sexuálními predátory dohnány na samou hranicí zoufalství a uvažují i o sebevraždě, chtěl se Deník zúčastnit líčení, aby mohl přinést informaci o praktikách podobných jedinců a varovat tak dívky i jejich rodiče, na co si dát pozor.

Vzhledem k citlivosti případu se ale soudní senát, státní zástupkyně i obhájce obžalovaného shodli, že by z líčení měla být vyloučena veřejnost, což se také stalo. Odejít museli všichni včetně novinářů, zůstat mohli jen dva důvěrníci obžalovaného, jeho otec a advokátní koncipientka. Zdůvodněno to bylo nejen ochranou poškozených, ale i obžalovaného. Podle státní zástupkyně by se veřejnost neměla dozvědět některé informace z jeho života. Předsedkyně senátu média navíc upozornila, že nelze zveřejnit nic, podle čeho by mohl být identifikován.

Za sexuální nátlak, vydírání a výrobu a nakládání s dětskou pornografií hrozí mladíkovi vězení na pět až dvanáct let. Státní zástupkyně mu navrhla v obžalobě trest nižší, tříletý, ve věznici s ostrahou, žádá ale ochranné sexuologické léčení v ústavní formě.